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引沈伯洋「資訊戰」說法 黃揚明反問是否自打臉？

翻4月30日公報 結論是「送請院長召集黨團協商」

再查5月8日協商 黃揚明：最後仍是「沒有共識」

民進黨版本為何撤案？黃揚明：應出來說明

回敬「立委水準」 要求沈伯洋提出依據

國民黨立委徐巧芯日前質疑，民進黨立委在去年《紀念日及節日實施條例》表決前早已撤回相關版本，並非如沈伯洋所稱「支持自己的版本」，質疑沈伯洋從沒想讓民眾放假、愛說謊。而沈伯洋昨（29）日則反擊，立委提出法案的方式很多，包括在委員會提出修正、或在協商時取得結論，並稱「當時協商是有結論的」，批評有人利用民眾不熟悉議事程序的資訊落差操作。資深媒體人黃揚明隨後翻出立法院公報反擊，指出去年4月30日內政委員會協商結論是「送請院長召集黨團協商」，5月8日由立法院長韓國瑜主持的朝野協商也未就該案取得共識，因此要求沈伯洋拿出所稱「協商有結論」的證據，否則應說明其說法依據。黃揚明昨發文開頭先引用沈伯洋今年7月演講時的說法；沈伯洋當時指出，許多人誤以為資訊戰就是散播假訊息，但實際上約八成內容都是真實資訊，目的在於操作情緒及輿論。黃揚明接著表示，沈伯洋此次回應徐巧芯批評民進黨對教師節放假修法態度的受訪內容，「就是真真切切的認知戰」，並將焦點放在沈所稱「當時協商是有結論的」這句話。黃揚明指出，《紀念日及節日實施條例》去年先由內政委員會召委牛煦庭排案審查，並於4月8日完成委員會初審程序，部分條文內容保留送朝野協商。到了4月30日，牛煦庭主持內政委員會朝野協商，但當時協商沒有共識，最後結論是「送請院長召集黨團協商」。黃揚明因此質疑，這場協商並沒有形成沈伯洋所稱的實質結論。黃揚明進一步指出，5月8日由立法院長韓國瑜召集朝野協商，當天討論包括司法院人事同意權等10案，其中也包含《紀念日及節日實施條例》。不過黃揚明表示，當天會議因其他議題發言及爭論，期間二度休息，最終沒有討論出國定假日法案的共識，韓國瑜最後宣布「今天我們的協商沒有共識，後續依議事規則的規定來處理」。他因此反問沈伯洋，「當時協商是有結論的，這也是為什麼那時候沒有直接在院會處理原本的版本」這項說法，證據究竟在哪裡？並要求沈伯洋提出所稱的「協商結論」。黃揚明接著表示，在立法院，協商沒有共識的法案，只要超過1個月協商期，就可以排入院會議程進行表決，屆時誰投贊成、誰投反對，都有紀錄可查。民進黨立委提出的版本為何撤案、沒有進入院會，應由民進黨自行說明，「不該把責任推給協商」。黃揚明也提到，沈伯洋受訪時表示，自己本身就是老師，很多人對立法院議事程序並不了解，如果立委沒有職業道德，利用資訊落差對人民宣稱「因為他們反對，所以他們才怎樣」，並感嘆「我們立法委員的水準」。對此，黃揚明認為，如果沈伯洋拿不出自己所說的依據，他也只能把沈伯洋的話原句奉還：「我不太想評論這一個人……嗯，我們立法委員的水準吼……」。黃揚明最後再度引用沈伯洋所說「資訊戰約八成內容都是真實資訊，目的在於操作情緒及輿論」，並強調立法院公報都是公開資訊、可以查證，批評應負責查證的媒體與記者沒有把相關紀錄說清楚，「讓鬼扯的人夸夸其詞」。