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▲潘毅鴻在劇中兩度扮女裝，五官中性柔和，看起來非常適合。（圖／翻攝自微博＠潘毅鴻）

▲潘毅鴻飾演的九皋在劇中多次對玉蟬告白，深情模樣打動觀眾。（圖／翻攝自微博＠潘毅鴻）

熱播陸劇《蘭香如故》除了譚松韻、劉學義備受關注，劇中配角也意外圈粉，其中飾演劉學義貼身侍衛「九皋」的潘毅鴻，便憑亮眼外型引發討論。身高186公分的他，在戲裡兩度男扮女裝，精緻妝造一曝光便驚豔觀眾，甚至被讚「比譚松韻還美」；換回男裝後潘毅鴻同樣帥氣挺拔，身高更略勝劉學義，讓許多觀眾對「九皋」留下深刻印象。潘毅鴻在劇中是男主角林錦岐（劉學義 飾）的貼身侍衛，第一次扮女裝，是為了幫林錦岐查案，結果他一出場，氣質優雅的身姿立刻吸引觀眾討論，紛紛大讚他換裝後超有女人味，眉眼間柔和的線條甚至比譚松韻還好看。潘毅鴻隨後也在微博分享他穿女裝的照片，笑說：「其實原本的宣傳計劃不是這樣的，不過既然你們喜歡，那就大大方方的唄。」九皋在劇中第二次扮女裝則是為了毀掉媽媽幫他談好的婚事，因為九皋喜歡林錦岐的婢女玉蟬（葉青 飾），所以才扮女裝出門逛街，好讓別人誤以為他有怪癖，不敢與他結婚，這樣他就能放心追求玉蟬。不過玉蟬年紀比他大，一直把他當弟弟看，九皋只能不斷直球告白，深情模樣也讓許多觀眾被他打動。而潘毅鴻身高186公分，站在183公分的劉學義身旁，氣勢也完全不輸給他，加上高挺鼻樑與濃眉大眼，男裝帥照同樣相當圈粉。目前潘毅鴻的微博已有42萬粉絲追蹤，不少網友都大讚潘毅鴻這次靠著《蘭香如故》成功「咖位飛升」。根據百度百科介紹，現年28歲的潘毅鴻其實不是戲劇新人，他早在2021年就以電視劇《我們的新時代之排爆精英》出道，之後陸續主演多檔網路短劇，包含《奈何少帥要娶我》、《白月光拯救計畫》、《賢臣》、《柴門小福妻》等等，雖然在短劇圈知名度頗高，但長劇市場認識他的人並不多，因此直到這次參演大製作的《蘭香如故》，才讓潘毅鴻爆紅，潘毅鴻的下一步作品則是古裝劇《刺棠》，這部由張凌赫、盧昱曉主演的陸劇同樣是騰訊年度大製作項目，9月12日才開拍，主打古裝權謀虐戀，目前角色及劇情細節尚未曝光，但勢必會掀起一波追劇潮，粉絲都很期待潘毅鴻在裡面的表現。