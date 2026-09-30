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洛杉磯道奇即將展開國聯分區系列賽，球隊最大焦點仍是日本巨星大谷翔平的身體狀態。大谷本季尾聲受到左膝、右上臂二頭肌與頸部不適影響，一度進入傷兵名單，復出後雖已連續出賽5場，但打擊火力尚未完全回溫。不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）與總經理戈姆斯（Brandon Gomes）都對大谷狀態表達樂觀，羅伯斯甚至直言，季後賽有機會看到「近2個月最強版本」的大谷。大谷在例行賽尾聲狀態並不理想，8月起曾陷入加盟道奇後最長的86打席沒有全壘打低潮，加上身體多處不適，讓外界擔心他能否以最佳狀態投入季後賽。他在9月23日重返道奇打線後，例行賽最後5場比賽都有出賽，但整體火力仍未完全恢復。對道奇來說，大谷不只是開路先鋒與指定打擊核心，更是季後賽攻勢能否拉開上限的關鍵人物。不過戈姆斯在受訪時替大谷掛保證，表示他的身體狀況目前都很順利，復出後揮棒整體看起來也不錯。戈姆斯認為，從例行賽最終戰到分區系列賽開打前這段休息時間，正好能讓大谷累積更多打席感覺，逐步把狀態調整到季後賽強度。戈姆斯強調，大谷現在處於很好的狀態，道奇接下來會利用這幾天安排調整，讓他在系列賽開始前把身體與揮棒節奏都準備好。羅伯斯則更直接表示，「我們有機會看到近2個月最佳版本的翔平。」他也坦言，這樣的說法或許門檻不算太高，畢竟大谷過去兩個月受傷勢與低潮影響，但目前最重要的是，他的身體狀態確實正在變好。羅伯斯透露，大谷預計會在分區系列賽開打前進行Live BP實戰打擊練習，透過面對投手實戰投球的方式，重新找回比賽節奏。對剛從傷兵名單回來的打者來說，這段空檔相當重要。道奇例行賽最終戰後到國聯分區系列賽首戰，中間有5天休息時間。首輪輪空對部分球隊可能帶來比賽感降溫的風險，但對大谷目前的狀況而言，反而是明顯利多。道奇今年以國聯第2高勝率結束例行賽，直接取得分區系列賽門票。接下來無論對手是勇士或費城人，大谷能否在季後賽首輪找回長打火力，都將是道奇能否再次衝擊世界大賽的重要指標。