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▲蔡欣穎（右）跟蔡佳芸（左）看起來完全不像母女。（圖／翻攝自IG@xcalikins）

新加坡網紅蔡佳芸擁有亮眼外型跟驚人身世，她是印尼富商楚亞甲與名媛蔡欣穎的女兒，爸媽當年因為父親出軌離婚，為此媽媽要求爸爸每個月付45萬新幣（約台幣955萬元）贍養費，讓蔡佳芸能用這筆巨款跟媽媽一起過著奢華的生活。蔡佳芸出生於1998年，是楚亞甲與蔡欣穎所生的女兒，另有一名哥哥，父親楚亞甲是印尼商人，母親蔡欣穎曾是新加坡航空空姐，婚後成為新加坡知名名媛，尤其以驚人的精品收藏聞名，擁有超過200個愛馬仕包款。不過兩人婚姻在2010年走到盡頭，因為蔡欣穎發現楚亞甲出軌，甚至還想偷偷移轉資產讓母女淨身出戶，為此她馬上申請凍結對方名下資產，她的資產禁制申請最終獲准，最後兩人在2011年11月和解，男方現在每個月支付女方45萬新幣的贍養費。相較於母親高調奢華的形象，蔡佳芸走的是個性運動風，常常透過IG公開自己的旅行、美食、穿搭照，吸引許多粉絲，是一位有錢但不招搖的富二代。