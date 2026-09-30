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紐約洋基今（30）日公布美聯外卡系列賽26人名單，將在3戰2勝制首輪系列賽對上宿敵波士頓紅襪，不過隊長賈吉（Aaron Judge）並未入列。賈吉因右小腿拉傷仍在傷兵名單當中，雖然近期已恢復打擊練習，甚至進行實戰形式打擊，但洋基教練團評估後認為，他目前仍未達到可以出賽的狀態。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前受訪時表示，賈吉前一天已經到場上活動，完成打擊練習，也能在Live BP實戰形式打擊中揮棒，這代表他過去兩週的恢復確實有明顯進展。不過布恩也坦言，球團與賈吉討論後認為，現階段要把他放進外卡名單仍太勉強，「他現在距離我們需要的狀態，還差一點準備。」因此洋基決定不讓他趕在首輪復出。賈吉本季受到傷勢嚴重影響，6月因肋骨骨折缺席超過3個月，總計休兵84場。他在9月8日才剛回到洋基打線，沒想到16日作客雙城之戰又因右小腿不適提前退場，之後被診斷為右小腿拉傷，再度進入傷兵名單。雖然賈吉無緣外卡系列賽，但他的季後賽希望並未完全結束。布恩表示，如果洋基能夠闖過紅襪這一關，晉級下一輪分區系列賽，賈吉將多出寶貴恢復時間，也有機會重新成為可用戰力。賈吉本人也沒有放棄參與季後賽，他日前受訪時表示，不想排除任何可能性，目前正努力朝外野手身分回歸，最重要的是讓身體恢復健康，準備好面對接下來漫長的季後賽。賈吉也強調，如果球隊一路挺進，季後賽仍可能還有將近1個月賽程，他希望自己能在某個階段回到場上，成為幫助洋基贏球的一員。外卡系列賽是3戰2勝制，洋基沒有太多等待空間。賈吉缺陣後，洋基必須仰賴其他核心打者分擔長打火力，也要靠投手群壓低失分，才能先突破紅襪。