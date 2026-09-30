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芝加哥白襪本季完成驚人大翻身，從連續3年百敗球隊，一路打進睽違5年的季後賽，如今又在外卡系列賽首戰搶下勝利。白襪今（30）日作客休士頓太空人，在美聯外卡系列賽G1靠著打線前段就猛烈進攻，加上新人左投史密斯（Hagen Smith）先發3局無失分，終場以6：3擊敗太空人，在3戰2勝制系列賽率先聽牌。此役日本重砲村上宗隆擔任先發第4棒、一壘手，季後賽初登場繳出3打數1安打、1打點、1保送、2次三振，首局就靠高飛犧牲打打回本場第一分，寫下個人季後賽首分打點。白襪首局就對太空人投手群施壓。開路先鋒安東納奇（Sam Antonacci）選到保送上壘，之後靠著太空人守備瑕疵形成一出局一、三壘有人機會。村上宗隆站上打擊區後，擊出右外野高飛犧牲打，送回三壘跑者，幫助白襪取得1：0領先。太空人原本安排右投布魯鮑（AJ Blubaugh）擔任開局投手，但他控球嚴重不穩，單局投出3次保送，首局還沒投完就被換下場，也讓太空人比賽一開始就陷入被動。白襪2局攻勢繼續延燒，布雷登蒙哥馬利（Braden Montgomery）與梅德羅斯（Chase Meidroth）連續安打上壘，蒙哥馬利（Colson Montgomery）再被觸身球砸中，形成無人出局滿壘。安東納奇把握機會，敲出左外野2分打點安打，幫助白襪將領先擴大到3：0。白襪此役從開局就展現積極攻擊與選球耐心，讓太空人投手群無法舒服進入節奏。白襪先發投手史密斯本季大聯盟初登板後表現驚艷，例行賽繳出3勝3敗、防禦率1.29。此役他在季後賽首戰登板，面對經驗豐富的太空人打線，投3局沒有失分。最關鍵的是，史密斯兩度解決美聯MVP候選人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。3局下太空人一度攻佔二出局三壘，艾瓦瑞茲站上打擊區，但史密斯只用1球就讓他擊出內野滾地球，成功化解危機。4局上，近期打擊低迷的柯爾森蒙哥馬利轟出中外野陽春砲。柯爾森9月打擊率僅.099，此役被調到第9棒，但他在季後賽舞台找回長打火力，幫助白襪取得4：0領先。白襪5局再添1分，一度將比分拉開到5：0。不過太空人並未放棄，5局下靠代打貝拉斯奎茲（Nelson Velázquez）2分砲追回分數，8局下又靠阿圖維（Jose Altuve）打向三壘方向的滾地球造成村上宗隆腳離開一壘壘包，追回第3分。不過白襪牛棚頂住壓力，泰勒（Grant Taylor）8局化解一、三壘有人危機，9局雖然先投出保送，仍順利收下最後3個出局數，守住6：3勝利。白襪過去連續3年單季吞下100敗以上，本季卻完成大幅反彈，這是他們自2021年以來首度重返季後賽。如今首戰擊敗太空人後，白襪距離晉級分區系列賽只差1勝。村上宗隆的季後賽首秀雖然不是爆炸性演出，但他首局就打回系列賽第一分，並敲出個人季後賽首安，對白襪打線仍有實質貢獻。若這支年輕球隊能延續首戰氣勢，白襪的黑馬故事可能還會繼續寫下去。