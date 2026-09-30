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LINE VOOM上午10點關閉！4大功能跟著消失

▲LINE VOOM將於2026年9月30日在台灣停止服務，官方提醒用戶應在期限前申請備份重要貼文。（圖／翻攝自LINE VOOM）

3功能已先消失，相機、主題、主題標籤搜尋退場

▲LINE VOOM結束服務後，生日賀卡功能也同步退場，未來將無法再透過原有方式替好友留下生日祝福。（圖／記者周淑萍攝）。（圖／記者周淑萍攝）

VOOM照片怎麼備份？今天是申請最後一天

LINE短影音平台 VOOM今（30）日上午10點在台灣正式結束服務，屆時不只無法再開啟VOOM、發布或瀏覽貼文，自己過去發布的內容也無法再查看或復原；同時限時動態、生日賀卡以及追蹤功能也跟著退場。如果VOOM裡還有重要照片或影片，今天是最後備份申請期限。根據LINE支援中心公告，LINE VOOM將於9月30日上午10點在台灣結束服務。服務關閉後，LINE VOOM頁面將無法開啟，用戶不能再發布新貼文、瀏覽其他人的貼文，連自己過去發布的貼文也不能再查看或復原，跟著VOOM頁面消失，還包含下列功能：限時動態（Story）：原本可發布照片、影片等內容，並限定公開24小時，VOOM結束後將無法再使用。生日賀卡：過去好友生日前一天、生日當天及隔天，可以透過生日賀卡留言祝福，VOOM關閉後也跟著退場。追蹤功能：VOOM原本可以追蹤LINE好友以外的帳號，之後將無法繼續使用。追蹤者功能：原本可查看哪些用戶正在追蹤自己，VOOM關閉後同樣停止。其實LINE近期已經逐步替VOOM功能收攤，隨著LINE App頁面改版，VOOM原本位於下方選單的入口陸續移除，改放到「主頁＞服務」中，底部則新增「逛逛」頁面。LINE官方也說明，配合這波頁面改版，VOOM內的相機、主題及搜尋主題標籤功能已無法繼續使用。如果VOOM裡還存有以前發布的照片、影片或文字，現在還有最後機會保存。LINE表示，用戶過去發布的文字、照片及影片都可以透過官方備份功能下載，9月30日就是備份申請最後一天。備份方式如下：1.使用瀏覽器進入LINE VOOM「服務終止與資料備份下載」頁面，官方建議使用電腦操作。2.登入自己的LINE帳號。3.依照頁面指示提出備份申請。4.等待系統完成備份。5.備份完成後，LINE聊天室中的「Service Messages」會傳送通知。6.收到通知後，必須使用電腦重新進入備份頁面，下載系統產生的備份檔案。提出備份申請可以透過手機、平板或電腦的瀏覽器完成，但最後的備份檔案只能透過電腦下載，9月30日完成申請，備份完成後還有30天可以下載。