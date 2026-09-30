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▲張宇現在是《小姐不熙娣》的固定班底，也有不同領域的事業。（圖／翻攝自張宇臉書）

前美女主播張宇因和男友私密照外流心情受到影響，近來被直擊到上海找閨密散心，然而當初她嫁給TutorABC副總裁劉彥谷時，一心只想當個好妻子、好媽媽，一手包辦家裡的事情，就連水果都沒讓前夫切過，事後她想，其實也沒人要求她這麼做，實在給自己壓力太大。張宇2023年和劉彥谷離婚，結束6年婚姻，當時還舉辦了離婚派對引來話題，原本好聚好散收場，本月初卻被爆出帶著男友回前夫住處，衣衫不整的樣子讓劉彥谷稱「不堪入目」。根據《鏡週刊》報導，張宇受到私照外流影響，近來悄悄飛到上海找閨密談心，男友也上演溫馨接送情，感情並未受到影響。回顧張宇剛結婚時，她給自己很大的目標，想要當一位好妻子、好媽媽，將家裡的事物一肩扛起，希望前夫好好拚事業，還對他說，「你的時間很寶貴，去做你想做的事，可以一個人做的就不要兩個人。」她笑說婚前自己是小公主，也沒想到婚後會變成這樣。張宇坦言，當時因為生了小孩決定搬回台灣生活，她挺著9個月孕肚，又牽著老大，盯新房子的裝潢、跟著工人忙進忙出，也沒喊過一句累，甚至婚後沒讓前夫切過一次水果，但這樣的狀態維持不了多久，和前夫的話題除了工作就是小孩，張宇逐漸感覺失去自我，看到朋友遊山玩水的照片，心中出現無名火，感嘆，「我怎麼變成一個這麼無聊的人。」