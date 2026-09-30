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今（30）日前出生且辦妥戶籍登記的新生兒，同樣列入發放對象

▲花蓮縣萬榮鄉115年度振興經濟禮金發放官方圖卡，今（30）天下午4點截止申領。（圖／翻攝自花蓮縣萬榮鄉公所臉書）

地方加碼振興金領取今日（30日）正式截止！花蓮縣萬榮鄉每人發放 5,000 元現金，第二階段移師鄉公所辦理，下午 16:00 截止受理收件，逾期未領取者將視同放棄充公。提醒符合資格的鄉親與新生兒家長，請務必把握今天最後受理時段前往申辦，錯過不再補發。花蓮縣萬榮鄉振興禮金每人可領 5,000 元現金，發放方式為一次性撥付，若未在今日完成申領將直接歸公。領取門檻以 2026 年 5 月 26 日（含）前設籍萬榮鄉且發放當日仍持續設籍者為主；此外，第二階段申領作業設於萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會），辦理期限僅到今（30）下午 16:00 為止。今日開放時段為上午 09:00 至 12:00、下午 13:00 至 16:00，中午 12:00 至 13:00 為休息時間不收件，提醒鄉親把握最後幾小時衝公所辦理，切勿白跑一趟。公所強調，發放名單採戶籍登記嚴格比對，符合條件卻未名列冊上者，須在今日閉關前補交「個人詳細記事戶籍謄本」。前往申領時，本人需攜帶身分證正本、印章與通知單；委託非同戶親屬代領者，則需備齊雙方身分證件、印章、通知單、委託書及村長證明書才能領取。另外，花蓮縣光復鄉每人 1 萬元的振興金採取分村匯款，目前大平、大馬、大全、大興、大同、大進、大安及大華等 8 村已陸續完成入帳。其餘村里的撥款作業公所尚在加速審核中，請鄉親密切留意地方官方公告。