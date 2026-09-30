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秋雨鋒面加3颱接力 東京連35天見雨

終於看到長雨盡頭 10月1日起天氣轉晴

日本東京今年9月幾乎泡在雨水裡！東京都心30日一早再度降雨，讓連續觀測到降水的天數增加至35天，不僅刷新自1876年開始統計以來最長紀錄，更意味著今年9月整整30天「每天都有下雨」，可能也是觀測史上首次出現整個月天天測得降水的情況。受到長期陰雨影響，東京9月日照時間只剩正常年份約4成，恐寫下史上第2少紀錄。根據日本氣象網站Weathernews報導，東京都心從8月27日開始連續觀測到降水，截至9月30日已達35天。東京29日才以連續34天降水，超越2019年6月27日至7月29日創下的33天紀錄，成為1876年有統計以來最長連續降水紀錄；30日凌晨起又持續降雨，紀錄因此再向前推進一天。值得注意的是，從9月1日至30日，東京都心每天都觀測到降水，等於整個9月沒有任何一天完全未測得雨量。Weathernews指出，東京都心整整一個月每天都有降水，可能是觀測史上首次。受到秋雨鋒面影響，關東地區30日白天仍容易下雨，陰沉潮濕的天氣預計持續到9月底最後一天。造成東京這波破紀錄長雨的主要原因，是秋雨鋒面長時間滯留日本本州附近，加上柯羅旺颱風、杜鵑颱風及舒力基颱風接連靠近日本，使關東地區長期處於容易降雨的環境。不過，「連續35天降水」並不代表東京每天都是整日大雨，而是氣象觀測每天都有測得降水。即使部分日子只有短暫或少量降雨，只要符合觀測標準，仍會被計入連續降水日數。長時間受到厚重雲層籠罩，也讓東京嚴重缺乏陽光。截至29日，東京都心9月累計日照時間僅45.8小時，大約只有往年同期的40%，橫濱等關東地區也出現類似情況。30日東京仍以陰雨天氣為主，日照時間預計幾乎不會增加。若維持目前數字，今年9月東京都心日照時間可能僅次於1988年的39.2小時，成為有紀錄以來第2少，長期日照不足也可能對農作物生長造成影響。不過，東京這場超過一個月的漫長陰雨天氣，終於有望隨著10月到來告一段落。預報顯示，舒力基颱風10月1日將逐漸移往日本東方海面，日本附近則開始受到高氣壓籠罩。雖然東京在1日清晨前仍可能受到颱風周邊雨雲影響，但隨後天氣將逐步好轉，有望久違迎來陽光。10月1日白天至3日期間，移動性高氣壓預計控制日本附近，關東地區天氣將相對穩定。連續35天幾乎天天見雨後，東京民眾終於有望擺脫這波破紀錄的「秋季長雨」，接下來幾天不僅陽光露臉機會增加，也終於能迎來適合將衣物晾到戶外的天氣。