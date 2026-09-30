2026愛知・名古屋亞運電競《英雄聯盟》項目，中華隊今（30）日小組賽首戰強碰韓國隊，韓國隊選擇讓傳奇選手 Faker 休息，改由 Zeka 先發，中華隊則迎回 Junjia、HongQ、Doggo 的「世界賽8強」組合，不過本場角力仍是韓國隊發揮穩定實力，花費26分鐘，以人頭數20比5，擊敗中華隊
🟡LOL亞運台韓大戰陣容
📌Zeus：歐拉夫
📌Canyon：菲艾
📌Zeka：阿卡莉
📌Gumayusi：燼
📌Keria：亞歷斯塔
📌1Jiang：安比薩
📌Junjia：姬亞娜
📌HongQ：雷茲
📌Doggo：達瑞文
📌ShiauC：睿娜妲
HongQ單殺Zeka拿首殺 中華隊換資源穩住前10分鐘
中華隊本場輔助選擇由 ShiauC 上陣，韓國老大哥 Faker 則是坐壁上觀，由 Zeka 擔任先發，前期雙方試探意味濃厚，HongQ 則在中路抓到機會單殺 Zeka 拿下首殺，不過隨後馬上遭到韓國野輔針對，維持兩個中路發育保持平衡。
接著韓國隊頻頻前往上路壓制 1Jiang，並讓 Zeus 拿下不少優勢，中華隊則相當有紀律性的在地圖另一側交換資源，拿下第一條小龍外，也將主要資源灌在Doggo 身上，前10分鐘兩隊經濟持平。
Zeus歐拉夫戰神降臨 中華隊苦戰不敵韓國
不過在15分鐘預示者團戰，中華隊雖然成功拿下預示者，但在團戰處理上，韓國隊配合還是計高一籌，尤其是 Zeus 的歐拉夫如入無人之境，打出一波 Ace，接著小龍出生後，10人又再正面對決，中華隊雖然大絕配合不錯，但完全無法處理開啟大絕後的 Zeus，配合 Gumayusi 精準輸出，拿下人頭並將經濟正式拉開。
後續比賽中華隊只能嘗試單點突破，在地圖各處尋找擊殺機會，不過也只在中路成功擊殺 Gumayusi 一次，當 Junjia 在野區遭到包夾擊殺後，韓國隊順勢拿下巴龍，接著一路平推到高地、主堡，拿下小組第一勝。
中華隊首戰雖然吞敗，但今天還要陸續與香港、印度交手，只要能確保小組前二，仍有機會晉級8強，以賽前評估實力來說，中華隊可能會排在小組第二，8強賽將遇到 A 組第一的越南隊，能否順利奪牌值得關注。
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📌Zeus：歐拉夫
📌Canyon：菲艾
📌Zeka：阿卡莉
📌Gumayusi：燼
📌Keria：亞歷斯塔
📌1Jiang：安比薩
📌Junjia：姬亞娜
📌HongQ：雷茲
📌Doggo：達瑞文
📌ShiauC：睿娜妲
中華隊本場輔助選擇由 ShiauC 上陣，韓國老大哥 Faker 則是坐壁上觀，由 Zeka 擔任先發，前期雙方試探意味濃厚，HongQ 則在中路抓到機會單殺 Zeka 拿下首殺，不過隨後馬上遭到韓國野輔針對，維持兩個中路發育保持平衡。
接著韓國隊頻頻前往上路壓制 1Jiang，並讓 Zeus 拿下不少優勢，中華隊則相當有紀律性的在地圖另一側交換資源，拿下第一條小龍外，也將主要資源灌在Doggo 身上，前10分鐘兩隊經濟持平。
不過在15分鐘預示者團戰，中華隊雖然成功拿下預示者，但在團戰處理上，韓國隊配合還是計高一籌，尤其是 Zeus 的歐拉夫如入無人之境，打出一波 Ace，接著小龍出生後，10人又再正面對決，中華隊雖然大絕配合不錯，但完全無法處理開啟大絕後的 Zeus，配合 Gumayusi 精準輸出，拿下人頭並將經濟正式拉開。
後續比賽中華隊只能嘗試單點突破，在地圖各處尋找擊殺機會，不過也只在中路成功擊殺 Gumayusi 一次，當 Junjia 在野區遭到包夾擊殺後，韓國隊順勢拿下巴龍，接著一路平推到高地、主堡，拿下小組第一勝。
中華隊首戰雖然吞敗，但今天還要陸續與香港、印度交手，只要能確保小組前二，仍有機會晉級8強，以賽前評估實力來說，中華隊可能會排在小組第二，8強賽將遇到 A 組第一的越南隊，能否順利奪牌值得關注。