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▲阿丹（左）和王曉萍當初結婚時，不僅女大男小，家庭背景也受到討論。（圖／翻攝自YouTube＠我愛貓大）

男星阿丹（顧翱軒）過去時常上《康熙來了》，也演過許多電視劇，包括《麻辣鮮師》、《下一站，幸福》等，後來替曹格寫〈背叛〉走紅，阿丹不僅外型亮眼，情史與話題性十足，還曾被富商出價百萬包養，不過他2010年娶回鞋業千金王曉萍，這對相差5歲的姐弟婚姻在當時不被看好，但後來阿丹也逐漸淡出圈子，與王曉萍共同經營MISS SOFI，但品牌在2014年就收攤，阿丹不時會在臉書分享生活，夫妻感情相當甜蜜。阿丹出道時曾當過模特兒，一雙單眼皮在當時非常吃香，他替曹格寫了〈背叛〉一曲走紅，也演過不少電視劇，時常在綜藝節目上分享感情事，成為節目寵兒，有次還分享有富商開60到100萬的天價要包養他，個性直率、極具主見的他幽默婉拒，還說如果將來出櫃再考慮。然而，真正讓他決定淡出幕前、開啟人生新篇章的轉折點，正是遇見了鞋業豪門千金王曉萍。王曉萍為知名鞋業集團美吉斯（MISS SOFI）創辦人王震乾之女，身價高達數十億甚至百億。兩人相識後迅速墜入愛河，並於 2010 年閃婚。王曉萍說自己看電視通常是無意識的一直轉台，但看到阿丹時會停下來，「就覺得他很可愛。」後來在朋友聚會上認識，王曉萍遲到，有點不好意思地進入會場，阿丹就因此注意到她，後來王曉萍一直被灌酒，藉著酒意對阿丹說，「你好可愛哦！」還跟朋友要了阿丹的電話，跟他要合照的照片，接著就開始逐漸熟絡。但因為阿丹情史豐富，也沒有想定下來，王曉萍也有直白對他說，如果只是玩玩可以找別人，但阿丹還是決定與她攜手終生，誇獎王曉萍個性很單純，完全沒有大小姐架子。只是當時這場女大男小、身價懸殊的婚姻引起議論，包括有人說「以後小孩應該是姓王吧」，讓王曉萍很心疼阿丹，婚後的阿丹也逐漸淡出演藝圈，協助妻子打理家族與鞋業品牌事業，如今兩人結婚多年，感情依然甜蜜如初，並育有一對可愛子女。只不過MISS SOFI在2014年初熄燈，夫妻倆生活低調，不時會在臉書分享生活，去年王曉萍50歲生日時，阿丹還發文，「時光飛逝，卻從未在你身上留下痕跡」並稱這是老婆第二次的25歲生日，相當可愛。