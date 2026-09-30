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傅崐萁喊明年普發2萬 黃帝穎批「詐騙國人」

援引《憲法》第70條 稱立院不得增加支出

再批傅崐萁「目無法紀」

總統賴清德宣布，明年全民普發現金1萬元；國民黨立院黨團總召傅崐萁則進一步主張，今年普發2萬元，明年若稅收持續超收，普發金額「可能不會低於2萬元」，並列為新會期優先民生法案。對此，律師黃帝穎昨（29）日援引《憲法》第70條指出，立法院不得對行政院所提預算案增加支出，更批評傅崐萁未說明財源及精算歷程，就喊出明年普發2萬元的做法「明顯違憲」，更批評是在「詐騙國人」。黃帝穎昨發文表示，國民黨團總召傅崐萁喊出明年普發現金不得低於2萬元，但沒有說明財源及精算歷程，他因此批評，這樣的說法如同「詐團話術」，是在詐騙國人。黃帝穎進一步援引《憲法》第70條指出，「立法院對行政院所提預算案不得為增加支出之提議。」因此，傅崐萁拿法律上做不到的事情，對外宣稱普發2萬元可以由立法院作出承諾，是在踐踏憲法、目無法紀。黃帝穎最後再度批評，傅崐萁明知立法院對行政院預算案不得增加支出，卻仍對外喊出普發2萬元，並以傅崐萁過去的司法案件紀錄加以批判，稱其「不愧是全球唯一有三大犯罪前科的國會總召」。