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▲井柏然（左）和譚松韻其實只差1歲。（圖／翻攝自微博）

譚松韻因《蘭香如故》再次走紅，3年前她和井柏然合作的《歸路》再度重回熱播榜，有網友考古當年的吻戲登上熱搜，井柏然還曾坦言，譚松韻長著一張娃娃臉，要親下去的時候竟產生罪惡感，因為她實在看起來太像小姑娘了。不過譚松韻其實已經36歲，也才小井柏然1歲而已。譚松韻在《蘭香如故》中一人分飾兩角，千金「沈嘉蘭」，歷經家族捲入叛變疑雲，以奴僕「許蘭香」身分活下來，精湛演技受到討論，也因而帶動過去演過的舊片重回熱播榜，和井柏然的《歸路》就是其中之一。有網友翻出當年她和井柏然的吻戲，譚松韻飾演「歸曉」，井柏然飾演排爆特警「路炎晨」，劇情講述兩人分開多年又重新在一起，有許多成年男女久別重逢後，濃烈的激情戲，然而井柏然曾說，在跟譚松韻拍親密戲時，需要克服一些心理障礙，因為譚松韻長得太可愛，就像一個小姑娘。好在兩人劇中關係，本就是用內斂方式表達，並沒有因此看起來尷尬，有趣的是，雖劇中久別重逢、情感濃烈，但私下譚松韻和井柏然時常鬥嘴，行程戲中浪漫，戲外搞笑的狀態。