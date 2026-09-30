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金屬工業研究發展中心9月29日迎來新任董事長，由南臺科技大學特聘教授吳忠春博士正式接任。吳忠春長期深耕金屬材料、熱處理技術與產業應用，兼具學術研究、人才培育與產業實務經驗，未來將帶領金屬中心持續深化核心技術、強化產學研合作，加速科研成果落地應用，協助臺灣金屬及相關製造業穩步推動升級轉型。在學研與實務歷練方面，吳忠春曾任南臺科大機械工程系主任，專精於金屬材料與製程研究，累積豐碩的學術成果與技術經驗，並長年投身專業工程人才培育。除校園研究，吳忠春積極促進產學技術交流，目前亦擔任台灣金屬熱處理學會理事長，致力串接產學研資源；此外，他曾受聘為司法院「專利行政訴訟事件諮詢小組」諮詢委員，並具備專利分析與審查實務經驗。這項橫跨材料工程、產業實務與智慧財產的背景，將有助金屬中心掌握產業脈動，深化研發布局與專利保護，提升科研成果的轉化效益。吳忠春表示，面對全球科技演進與產業轉型挑戰，研發法人的核心責任在於將前瞻科研轉化為產業可落地的技術能量。尤其在面對 AI、淨零轉型及全球供應鏈重組等趨勢，金屬中心除持續厚植金屬材料與製程等核心工藝，亦將拓展智慧製造、先進材料、綠色製造及跨域應用等研發布局，務實提供產業所需的技術服務與資源整合，協助企業因應外部環境變化。面對少子化趨勢所引發的研發人力缺口，吳忠春更期許金屬中心發揮產業研發重鎮之樞紐角色，加速導入智慧化與 AI 技術，深化並傳承金屬製程的軟實力，進而推動產業創新躍升。未來，金屬中心將在董事長吳忠春帶領下，堅持以產業需求為導向，持續扮演技術研發與服務整合的平台角色。中心將串聯產、官、學、研能量，健全智慧財產與技術擴散機制，協助國內企業提升技術能量與國際競爭力，攜手朝向高值化、智慧化及永續化穩健發展。