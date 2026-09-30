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美股主要指數前一交易日跌多漲少，投資人持續關注美國通膨數據與公債殖利率走勢，道瓊工業指數終場下跌131.59點，收在5萬1349.92點；標準普爾500指數下跌12.85點，收7670.84點；那斯達克指數下跌22.84點，收2萬6797.54點；費城半導體指數則逆勢上漲163.92點，收1萬2629.16點，漲幅超過1%。台股今（30）日開高走高，以4萬7767點開出，上漲136點，隨後買盤持續進場，指數漲幅擴大，目前上漲579.54點、來到4萬8211.54點，盤面多方氣勢明顯。權值王台積電（2330）開盤上漲20元、來到2495元，盤中漲幅進一步擴大至25元、報2500元，成為推升大盤的重要多方支柱。盤面焦點股同步走強，台積電目前上漲25元至2500元，漲幅1.01%；鴻海（2317）上漲1.5元、來到252元；聯發科（2454）大漲80元至4990元；廣達（2382）上漲2.5元、來到339元；長榮（2603）則上漲1元、報239元。受到美國公債殖利率走高影響，美股主要指數承壓，其中30年期美債殖利率一度觸及5.62%，創24年來新高，10年期美債殖利率也升至5.25%，持續處於2007年6月以來高點；另一方面，國際油價自近期漲勢回落，市場則靜待美國最新通膨數據公布。台股整體盤面以AI、半導體權值股表現較為強勢，台積電、聯發科等大型電子股同步走高，帶動指數漲幅持續擴大，早盤再度挑戰4萬8200點關卡。