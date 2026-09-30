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▲瀨戶環奈的媽媽說，她跟爸爸知道瀨戶環奈在拍AV時，都忍不住落淚，爸爸甚至第一次哭出聲音。（圖／瀨戶環奈YouTube）

▲蒼井空說自己的父母當初知道真相時也有掉淚，與月島櫻隔空論戰。（圖／翻攝自蒼井空X@aoi_sola）

日本人氣AV女優瀨戶環奈在21歲那年決定下海出道，她一開始瞞著家人，先斬後奏，因此父母知情當下情緒相當崩潰，一向嚴肅的爸爸更哭出聲，媽媽也對她說過重話，認為她做的事情是「最高級別的不孝行為（最高の親不孝）」，這段內容曝光後隨即在網路上引發熱烈討論，更一度延燒成AV女優對親子關係的論戰。瀨戶環奈被封為「千年一遇神乳」，已經連續好幾個月拿下銷售排行榜冠軍，更入選國外電影評論網站TC Candler舉辦的「2026全球百大最美臉蛋」，人氣持續暴漲。但她光鮮亮麗的外表下，其實也藏著不為人知的辛酸。瀨戶環奈今年5月曾在YouTube釋出一段與媽媽同框的影片，當時媽媽帶著口罩入鏡，兩人談到她剛踏入AV產業的情況，媽媽坦言得知真相的當下，受到極大衝擊，眼淚根本止不住，甚至也第一次看到丈夫哭出聲音，還一度懷疑女兒選這份工作是「叛逆期的延長線」。但即便如此，爸媽冷靜後還是選擇接受並包容女兒的工作，媽媽更溫情地說：「孩子已經決定往前走了，我們只能追上去、不要跟丟她的背影。」強調家裡永遠是女兒的避風港。而瀨戶環奈也在對談中展現成熟心態，坦言自己早已做好心理準備：「高風險、高報酬，現在就是這樣的時代。」而在另一部影片中，瀨戶環奈的媽媽也曾說過一段重話，她表示女兒能獨當一面固然是「最好的孝道（最高の親孝行）」，但讓父母承擔如此巨大的世俗壓力與心理衝擊，同時也是「最大的不孝（最高の親不孝）」，可見她的心情由始至終都很複雜。瀨戶環奈父母爆哭的話題也一度在網路上發酵，引發兩極看法。現役女優月島櫻就發文批判，認為「父母因孩子從事性產業而哭泣」是將孩子視為自身所有物的控制欲表現，不應把個人情緒化為情感勒索，若真的愛護孩子就該共同面對社會歧視，而非在家垂淚。退役傳奇女優蒼井空則跳出來反駁，她轉發相關討論並分享自身經驗，坦言自己當年下海時，父母同樣落淚，但這絕非把孩子當成所有物，而是父母對子女未來生活與世俗眼光的真實擔憂。她認為父母因衝擊而流淚是人之常情，最難能可貴的是「哭過之後，父母依然選擇支持與成為避風港」。許多網友也紛紛留言力挺蒼井空的觀點：「能理解爸爸的心情啦，自己的女兒去拍成人片，果然還是很痛吧。不是職業歧視，也知道這工作非常辛苦，但正因為知道，才更不想讓自己的女兒去做」、「站在父母的立場，我想很難有人一開始就大方接受，並說自己很支持吧」、「能支持兒女做這份職業的父母，應該還是少數」。