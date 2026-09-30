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▲美聯外卡系列賽基紅宿敵大戰引發熱議，洋基隊因主場對戰優勢獲多數專家看好，白襪與太空人則被評為五五波硬仗。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB季後賽正式開打，美媒《theScore》邀集多名編輯預測今年季後賽走勢，其中最受台灣球迷關注的洛杉磯道奇，仍被視為國聯冠軍熱門之一，有機會挑戰大聯盟自1998至2000年洋基後首見的世界大賽3連霸；而另一支人氣豪門紐約洋基，也被多數編輯看好能在外卡系列賽擊敗宿敵波士頓紅襪，連續第3年闖進美聯分區系列賽。在美聯外卡系列賽部分，多數《theScore》編輯看好紐約洋基擊敗老對手波士頓紅襪，連續第3年晉級美聯分區系列賽。洋基本季對紅襪交手7勝6敗，在洋基主場更拿下6戰4勝；相較之下，紅襪自2021年後就沒有再贏過季後賽系列賽。另一組白襪對太空人則意見較分歧。這也不意外，因為白襪與太空人是今年所有季後賽球隊中戰績最差的兩隊，兩隊先發投手防禦率也都排在大聯盟後段班。白襪雖然完成從連3年百敗到重返季後賽的大翻身，但本季客場戰績低於5成；太空人則以81勝81敗驚險闖進季後賽，雖然戰績不亮眼，但陣中仍有美聯MVP熱門艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）坐鎮。國聯外卡部分，《theScore》多數編輯看好勇士能在主場擊敗費城人。費城人雖然在例行賽最後一天驚險搶進季後賽，但收官前5戰輸掉4場，加上本季對勇士交手僅4勝9敗，明顯處於劣勢。小熊與教士則被視為最接近五五波的外卡對決。兩隊連續第2年在外卡系列賽碰頭，去年教士在芝加哥輸給小熊，今年換成教士取得主場優勢。兩隊打線都有明星球員，但先發輪值也都存在疑問，因此這組系列賽被認為最可能打出拉鋸戰。進入分區系列賽預測後，《theScore》明顯看好光芒。光芒本季以美聯最佳戰績結束例行賽，多數編輯都預測他們能闖進美聯冠軍系列賽，這也將是光芒自2020年以來首度在季後賽系列賽勝出。守護者同樣被看好能從美聯另一半籤表突圍。美媒認為，守護者所在半區相對較弱，因此有機會連3年內第2度打進美聯冠軍系列賽。國聯分區系列賽方面，《theScore》普遍看好釀酒人與道奇晉級國聯冠軍系列賽。兩隊不僅是國聯整體戰力最完整的球隊，也都因例行賽戰績優異取得首輪輪空資格，直接從分區系列賽開打。對道奇來說，這段休息時間尤其重要。大谷翔平例行賽尾聲受到身體狀態影響，陷入全壘打荒，首輪輪空能讓他有更多時間調整；而道奇投手群與牛棚也能重新整備，為分區系列賽做準備。世界大賽預測方面，《theScore》編輯群幾乎一致押寶「光芒魔法」。雖然今年美聯整體競爭強度被認為不如國聯，但光芒用整季表現證明自己是美聯最穩定的球隊，多數編輯都看好他們能代表美聯打進世界大賽。國聯則分歧較大，只有部分編輯認為道奇能連續第3年打進世界大賽。原因在於國聯今年強隊雲集，釀酒人也具備衝擊隊史自1982年以來首張世界大賽門票的實力。