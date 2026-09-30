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想捧金飯碗嗎？第一金控旗下第一銀行員工平均年薪已連續5年達19個月以上，2025年非主管職全時員工平均年薪達167萬元，更有超過8成同仁年薪突破百萬元，穩居國內金融業前段班。第一銀行也將自10月1日起啟動2026年新進人員甄選，招募一般行員、徵授信經驗行員及專業理財人員等多元職缺，預計錄取320名新血，多項職務起薪逾5萬元，而第一銀行表示，這次招募需求遍及全台，一般行員職缺涵蓋全台23個地區，起薪最高達4.7萬元；徵授信經驗行員、專案理財人員起薪更超過5.4萬元。第一銀行更透過完善的教育訓練及專業養成制度，協助新進人員快速累積金融實務經驗、強化專業職能，每年固定辦理晉升及調薪，打造穩健且具發展性的職涯藍圖。第一銀行長期重視人才培育與數位轉型，建構涵蓋專業職能、管理職能、海外人才、永續金融及數位金融等多元培訓體系。面對AI浪潮，更積極推動AI賦能與人才轉型，導入M365 Copilot、Power BI及AI辦公應用等數位資源，提升工作效率與創新能力，培養迎向未來金融趨勢的核心競爭力。在員工照顧方面，第一銀行持續優化福利制度，提供旅遊補助、健身房、多元社團及文康活動，鼓勵員工兼顧工作與生活。同時推動人工好孕假、生育補助、育兒支持措施及彈性工時制度，營造友善家庭及性別平等的職場環境，讓員工安心工作、幸福生活。此外，第一銀行積極推動健康職場與永續發展，透過健康促進活動、家庭日、親子同樂及多元員工關懷措施，將ESG（環境、社會、公司治理）理念融入企業文化與日常營運，攜手員工、客戶及社會共創永續價值。這次甄選報名期間自10月1日上午10時起至10月20日下午5時止，預計於11月上旬辦理筆試，相關報考資格、甄選方式及招募簡章，可至台灣金融研訓院網站查詢。