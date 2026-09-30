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日本38歲男星山本裕典昨（29）日突然在節目《愛的鬣狗season6》，宣布自己已經結婚的消息，且妻子是圈外人。他過去曾因為床照外流遭公司解約，今年初還被蒼井空爆料，兩人第一次見面就一夜情，私生活掀起許多關注。節目當天公開「山本裕典，成為男公關」環節時，山本裕典在節目最後先是說「這件事我還沒有跟別人說過」，接著突然宣布「本次，我，山本裕典結婚了。」透露女方是圈外人，詳情並未多說。接著他曬出夫妻合照，以及兩個人拿著結婚證明的照片，「這是我第一次，也是最後一次透過媒體公開結婚，我想著趁這個時候，退出男公關，因此這個『成為男公關』環節也該結束了。」山本裕典在2005年出道，不過2014年卻流出一張他跟酒店小姐的床照，2017年更是被公司以「男女關係複雜」解約，一度在演藝圈沒有立足之地，直到2019年復出、2023年靠著《愛的鬣狗》「山本裕典，成為男公關」環節才再次衝高人氣。今年4月，AV女優蒼井空上節目爆料，自己跟山本裕典第一次見面就一夜情，還說山本裕典是打開自己bitch開關的人，兩人還在節目中call out展現好感情，多次因為私生活掀起關注。