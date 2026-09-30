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▲金屬工業研究發展中心由南臺科技大學特聘教授吳忠春博士正式接任董事長。（圖／金屬中心提供）

金屬工業研究發展中心迎來新任董事長，由長期深耕金屬材料、熱處理技術及產學合作的吳忠春接棒。過去一年，董事長劉嘉茹帶領金屬中心積極跨域布局，串聯國內外產、學、研夥伴，讓中心累積多年的研發能量加速走向產業應用；未來在董事長吳忠春帶領下，除延續既有成果，更將結合其深厚的金屬材料專業與產學研實務經驗，進一步強化核心技術、產業需求與國際資源鏈結，陪伴台灣產業迎向下一階段轉型與成長。董事長劉嘉茹在今年3月創新舉辦首屆「金工顧產業 共榮嘉年華」活動，一次集結金屬中心從材料、製程到智慧應用的研發成果，吸引中央與地方政府、公協學會、企業及學研界數百位代表參與，進而促成跨領域交流與合作；在國際創新成果方面，金屬中心今年更於美國愛迪生獎一舉拿下2銀2銅，創造中心光榮獲獎紀錄，促進中心在國際舞台展現臺灣研發創新能量。在智慧科技方面帶領中心攜手中華電信導入AI、5G、雲端及資通訊技術。同時協助政府推動首屆「臺灣機器人競賽」。另外在智慧醫療布局，則整合智慧手術機器人、智慧血流感測器及重複性經顱磁刺激術等前瞻技術，積極串聯醫療體系，讓高階精準治療、遠距會診及術後生理即時監測等技術，實際走入偏鄉醫療、長照據點與在宅照護等場域。尤其在無人載具領域有策略地已與美國國防科技大廠Anduril、法國無人機大廠Parrot建立合作關係，並和美國Edgesource合作推動Blue UAS合規輔導，協助國內業者掌握美國國防市場要求。同時中心亦與中科院深化無人機關鍵技術與測試驗證合作；另與內政部建研所籌建國內首座「無人機抗風驗證場域」，並結合中華電信 AI、5G、雲端等技術推動智慧巡檢應用。在水下領域，則透過高雄茄萣海洋科技產業創新專區（MTIC），整合研發、人才培育及測試驗證能量，持續強化我國無人載具領域自主技術、供應鏈韌性及國際市場競爭力。最後半導體領域亦是過去一年重要布局。金屬中心正式啟用半導體檢測實驗室，並攜手SEMI國際半導體產業協會及日立先端科技台灣，共同強化半導體設備與關鍵零組件檢測服務能量。此次接任董事長的吳忠春，長期投入金屬材料及熱處理技術研究，現為南臺科技大學特聘教授，專長涵蓋金屬材料、顯微結構分析、熱處理分析等領域，兼具學術研究、人才培育與技術實務經驗。並長期與台灣金屬產業保持緊密連結，目前亦擔任台灣金屬熱處理學會理事長，多年來持續投入產業技術交流與人才培育。未來在其帶領下，金屬中心可望進一步深化「核心技術與新興應用並進」發展模式：一方面持續厚植金屬材料、熱處理、製程、節能等基礎實力，協助傳統產業升級；另一方面將這些核心技術更緊密銜接AI智慧製造、淨零能源、無人載具、半導體及高值製造等新興領域，讓跨域創新最終回到產業需求與市場價值。