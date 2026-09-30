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許宇甄批提名政治色彩濃：國會否決是憲法制衡

「提名權到底在誰手上？」許宇甄要賴清德反躬自省

喊話重新提名 許宇甄：人選經得起檢驗就沒理由反對

立法院29日投票審查監察院第7屆院長、副院長及25位監委被提名人，最終27名人選全數未獲通過；總統府事後表示，同意權行使結果將致使攸關社會公義與人民權益的調查案件陷入停頓。對此，國民黨團書記長許宇甄今表示，總統府不要倒果為因、把責任推給國會，立法院依法行使人事同意權，不是總統提誰就必須照單全收；真正讓監察院無法正常運作的，是總統賴清德沒有提出足以獲得國會信任的人選。許宇甄指出，上一屆監察院留下太多政治不中立的爭議，外界長期質疑監察權淪為政治攻防工具。如今賴總統不但沒有記取教訓，這次提名仍充滿強烈政治色彩與意識形態考量，難以讓社會相信未來能夠超越黨派、獨立公正行使職權。許宇甄表示，國會投下不同意票，正是憲法賦予立法院制衡總統提名權的責任，而不是總統府口中的破壞憲政。許宇甄痛批，最荒謬的是，總統府一面說「尊重立法院」，一面又把監察院空轉、人民權益受損的責任全部丟給國會。她反問，「提名權到底在誰手上？」既然人選無法取得國會多數信任，賴總統就應該反躬自省，而不是永遠把錯推給別人。許宇甄呼籲賴清德，廣納雅言、放下傲慢，儘速重新提名真正公正嚴明、專業獨立、不受政黨與意識形態支配的人選。只要人選經得起社會檢驗，國民黨團沒有理由反對。她並表示，不要再剛愎自用、用人唯親，更不要把國家機關當成執政黨的政治酬庸工具，「提名公正的人，國會自然會給公正的答案」。