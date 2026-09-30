以學習的心態跟他們打，然後就看這次是否有能學到什麼東西。」至於本屆亞運目標，峻嘉表示，「目標就先進決賽吧，然後後面也希望我們調整好一點，還有機會贏下來。

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苦戰26分鐘不敵韓國 LPL頂級聯賽「寶島雙雄」

在一起準備的時間比較短，然後要適應的、就可能還有進步的地方也有很多，所以我們可能以賽代練吧，然後就繼續加油。

談交手韓國超級夢幻隊 峻嘉、HongQ談對戰感想

中華隊2連勝就能晉級 峻嘉希望決賽再戰韓國隊

亞運的目標就先進決賽吧，然後後面也希望我們調整好一點，就有機會都贏下來。

名古屋亞運電競《英雄聯盟》項目稍早開打，中華隊首戰交手全隊合計16座世界賽冠軍的韓國夢幻隊，儘管傳奇巨星Faker沒有上場，但中華隊仍僅用時26分鐘吞下小組賽首敗，當家中路HongQ、打野峻嘉Junjia賽後坦言，本來就知道韓國隊有多強，「中華隊本屆亞運小組賽，首戰就強碰韓國，韓國由新科LCK冠軍中路Zeka先發，Faker僅在場中觀賽，搭配當今世界各路最強選手，全隊6人多達16座世界賽冠軍，陣容堪稱夢幻，中華隊方面則徵召回LPL頂級聯賽「寶島雙雄」峻嘉、HongQ應戰，可惜最後苦戰26分鐘吞敗，人頭數5：20。HongQ、峻嘉本月中才在LPL聯賽打完預選賽，直到前幾日才回歸中華隊，峻嘉坦言磨合還需要時間，「」HongQ也認為，雖然訓練才沒幾天，配合也需要更多時間，「就把握時間多訓練。」談到面對韓國超級夢幻隊，峻嘉表示，「他們都是很厲害的選手，就打他們是以學習的心態去打，看這次是否有能學到什麼東西。」HongQ則指出，韓國隊打得相對激進、找到機會就會施壓，「感覺他們打得更緊繃一點。」HongQ、峻嘉兩人也分享轉戰LPL比賽後感想，「在LPL的話，應該就比賽更多一點，然後也比較累一點。」峻嘉則說，「在LPL那裡也有很多頂尖選手，在那邊打就學到蠻多遊戲知識，然後心態上面可能也進步很多。」儘管首戰敗給韓國，但後續面對香港等隊，中華隊仍有高機率挺進明天4強賽，甚至在金牌戰舞台再度與韓國相遇，屆時將是一場BO3對決，峻嘉就喊話，「」HongQ則表示不會去想太遠，「目標的話應該就先從小組賽出線。」中華隊下一場將於11點30分交手香港，下午14點交手印度，若能贏下就將挺進明天4強賽。