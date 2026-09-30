我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港的萬聖祭典也很受國外旅客喜愛，香港蘭桂坊在10月31日萬聖夜將迎來活動高潮。（圖／香港旅遊局提供）

▲香港旅遊局也推薦到香港必去中環，「舊城中環」融匯古今中西文化，展現香港獨特風貌。（圖／香港旅遊局提供）

澳門新濠天地的全新奢華酒店「REM幻宇」 10月正式盛大開幕

▲澳門新濠天地的全新奢華酒店「REM幻宇」，10月正式盛大開幕。（圖／新濠博亞娛樂提供）

迎接秋高氣爽、適合旅遊的秋日來臨，尤其更將迎來10月29日開跑的「香港美酒佳餚巡禮」；也有萬聖節活動，今年將萬聖節升級為橫跨整個10月的全城慶典，兩大主題樂園亦帶來萬聖節限定體驗。香港旅遊發展局宣告，攜手六大旅行社，即日起至10月8日推出「香港線上旅展」，三天兩夜含稅價1萬999元起。香港旅遊局提到，香港年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於今年秋天以更盛大、更矚目的姿態登場，10月29日至11月1日期間，Central Stage, 中環海濱活動空間將化身為豐富多彩的佳釀美饌殿堂，在美麗的維多利亞港天際線襯托下，超過300個攤位將為美酒愛好者與饕客帶來前所未有的味覺盛宴。「尊尚名酒區」將匯聚逾20間頂級酒商及超過20場大師班及品酒活動，「品味館」將特別設計一系列期間限定的品味菜單。香港今年將萬聖節升級為橫跨整個10月的全城慶典，首度推出大型跨區Cosplay變裝派對，活動將於10月17日及24日率先舉行預熱派對，而10月31日萬聖夜更將迎來高潮，多個地標街區化身主題狂歡熱點，打造沉浸式變裝舞台與特色聯乘活動。香港旅遊局也點出，兩大主題樂園亦帶來萬聖節限定體驗。香港迪士尼樂園度假區於即日起至11月1日期間舉行「Disney Halloween Time」，香港海洋公園則於9月5日至11月1日推出「哈囉喂全園祭」，與全球知名音樂人王嘉爾任創意總監的原創奇幻IP「Under the Castle」破格聯乘。香港旅遊局也提醒別錯過「舊城中環」，匯聚古今中西文化與新舊魅力，生動展現香港的獨特面貌。「舊城中環」以全球最長的戶外有蓋扶手電梯系統—中環至半山自動扶手電梯為核心。另外，14 家享負盛名的酒吧，包括榮獲50 Best殊榮的 COA、Montana、The Opposites、 The Savory Project及Tell Camellia，都會以中環特色為靈感，調製限定期間的「舊城限定特調」雞尾酒。香港旅遊局公布，「香港線上旅展」即刻開跑，與各家旅行社攜手合作，從頂級奢華酒店到荷包友善的精選酒店，匯集最超值的行程優惠，邀請旅客用最划算的方式盡情玩轉香港，三天二夜香港自由行每人只要1萬999元起。包含易遊網，推出距離港鐵天后站5-8分鐘，極簡北歐風格的TUVE酒店，三天兩夜兩人一室搭配香港航空，每人含稅價1萬999元起，再享1元加購網卡優惠。東南旅遊推出銅鑼灣利景酒店三天兩夜四人一室自由行，含酒店傳統英式鬆餅伯爵茶下午茶；或荃灣帝盛酒店三天兩夜四人一室自由行，含荃福樓手工點心雙人早午套餐乙次，二家酒店都有贈上網卡，每人含稅價1萬999元起。雄獅旅遊也有YX酒店荔枝角三天兩夜兩人一室自由行，升等豪華客房並延遲退房至13:00，搭配國泰航空晚去晚回，並加贈八達通卡，每人含稅價只要1萬999元起。另外，綜合度假村營運商「新濠博亞娛樂」也宣布，坐落於澳門新濠天地的全新奢華酒店「REM幻宇」於十月正式盛大開幕。自今年八月啟幕並以專屬邀請制迎接首批嘉賓以來，「REM幻宇」憑藉大膽前衛的設計語言與突破傳統的住宿體驗備受矚目。十月，酒店正式迎向全球賓客揭開全貌，以先鋒空間設計與極致私密的專屬服務，致力為賓客呈現「夢想之上，感官覺醒」的居停體驗。「REM幻宇」共有149間客房，以套房為主，涵蓋七種特色房型，包括豪華客房、夜色套房、沐光套房、悅境套房、魅影套房、藝韻間，以及巔峰之作幻域頂層別墅。位於30樓的幻域堪稱酒店的巔峰之作。這1200平方公尺的雲端私域凌駕於澳門路氹城上空，將活力享樂與極致私密融為一體。私人電梯直達別墅，內部設有360度緋紅色絲絨旋轉床、紅外線桑拿、鞦韆沙發、水療沐浴區，以及懸浮於金光大道之上的室內外相連泳池。水晶籃球框、DJ台與金屬吧台等意想不到的特色設計，配合貼心相伴的私人管家服務。其餘六間房型亦突破夢境的邊界，以先鋒設計美學喚醒全維度感官。