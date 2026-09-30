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▲日前傳出張宇（如圖）已與私照中的男友分手、恢復單身，不過日前她前往上海與閨密聚會，返國時被拍到男友貼心接送。（圖／張宇臉書）

前主播張宇2023年與前夫劉彥谷離婚，近日因一張與男友的私密照外流，掀起和劉彥谷之間的種種糾葛。張宇隨後傳出與私照中的男友分手，不過日前她飛往上海和閨密開心聚會，被拍到返國時由男友親自接送，感情依舊甜蜜；而張宇、劉彥谷的風波未完，她曾在離婚後抱怨在家中被當傭人，與前婆婆爭吵的過程中拿出球棒作勢要趕人，種種行為讓前夫感到無奈且不滿。張宇當初與劉彥谷離婚時，對外表示兩人好聚好散，前夫仍是她的「人生摯友」，怎料日前因與現任男友的私密照外流，張宇將矛頭指向劉彥谷，懷疑是前夫指使，雙方因此撕破臉。傳出張宇已與私照中的男友分手、恢復單身，不過根據《鏡週刊》報導，兩人互動依舊甜蜜，日前張宇獨自飛到上海與閨密聚會，回國時男友開著特斯拉出現，貼心幫忙提行李、一路護送張宇返家。張宇時隔約10年再訪上海，她也在臉書上PO出聚會照，不禁感嘆：「人事已非好幾輪，當年哭哭擔心『沒對象』的姊妹都已成家，而我早早結婚、早早離婚。」更在文中寫道：「若天要下雨，我不躲，不如好好感受每一滴雨的冰涼，因此如果你的世界也曾暴雨，打開感官 ，也許你也能從每一次的滂沱中，聽見新生活招（召）喚的聲音。」讓人聯想到近來與前夫之間的風波。張宇嫁給劉彥谷時，甜蜜模樣羨煞眾人，即使離婚也維持「模範父母」的好形象，讓人好奇雙方為何鬧翻？傳出張宇曾在節目中抱怨婚姻，為了成為完美老婆一手包辦家中大小事，讓她發現人生沒有自我，在婚姻中淪為傭人。此外，離婚後她與前婆婆爭吵時，一度拿球棒作勢要趕人，最後卻以「惡婆婆與阿信」為題在社群上發文，讓劉彥谷感到無奈且不滿，導致雙方關係惡化。回顧私密照外流事件，張宇遭匿名人士公開一張與男友半裸躺在客廳沙發的私密照，照片透過AI處理。事後她對外發聲，指控前夫劉彥谷偷拍，對方則反擊表示拍攝場景是他與孩子的住處，張宇無故帶著男友闖入，並以極為不堪姿態睡在客廳，他為了蒐證才拍了照片，但並未外流。而張宇不僅透露目前正進行司法程序，更控訴劉彥谷不斷以散布私密內容為由威脅，讓她活在恐懼之中，雙方各說各話。