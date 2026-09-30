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高利率下美股仍具韌性 大型科技股基本面形成支撐

第4季展望！美債殖利率維持高檔 企業獲利成市場關鍵

9月下旬，全球金融市場再度出現明顯波動。10年期美債殖利率升破5.2%，30年期美債殖利率也一度突破 5.5%，10 年期實質殖利率則升至2.8%，帶動黃金及長天期資產出現明顯震盪。專家認為，整體而言，高利率並未直接扭轉美股走勢，但在利率維持高檔、美元走強及全球市場流動性收緊的環境下，不同企業與類股受到影響更加分化，進入第4季，除了指數走勢外，企業獲利、自由現金流與財務結構，也將成為觀察不同類股表現的重要因素。FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，與美債殖利率大幅走高形成對比的是，美股大盤仍展現一定韌性。標普500指數仍在歷史高檔附近震盪，以科技巨頭為主的科技七雄也在上周觸及52周新高。美股在高利率環境下仍能維持高檔，主要受到大型科技股強勁獲利與充沛現金流支撐，但市場分化也日益明顯，高負債及現金流較弱的企業仍面臨較大的融資壓力。一般而言，長天期公債殖利率上升將提高折現率，進而壓抑股票估值。然而，這次美股仍能維持相對強勢，主要受到經濟基本面、大型科技股現金流，以及 AI 商業化進展等因素支撐。首先，美債殖利率持續走高，並非單純受到通膨預期推動，也反映美國經濟成長與勞動市場仍具韌性。只要企業營收與獲利成長能抵銷利率上升帶來的估值壓力，高利率就不至於引發市場大幅修正。加上美股上半年獲利表現強勁，即使整體本益比有所回落，企業獲利基本面仍具支撐。其次，標普500指數目前高度集中於大型科技股，而這些企業普遍具備較高獲利能力、定價能力與充裕現金部位。對於微軟、蘋果及Alphabet等科技巨頭而言，其資產負債表擁有龐大現金及短期流動資產，短期再融資壓力相對有限；相較於一般企業，在高利率環境下承受的資金成本壓力也相對較低。另一方面，AI商業化進展也持續支撐科技股表現。近期市場上漲動能除了來自蘋果新一代產品與管理團隊調整外，Meta推出的AI Agent應用Muse也受到市場關注；微軟與亞馬遜則持續透過企業級雲端服務與 AI 基礎建設投資帶動營收成長。不過，盧曉暘表示，高利率帶來的壓力也逐步反映在信用市場，彭博高收益企業債利差上周擴大27個基點至2.94%。與此同時，大量美國企業趕在季末發債籌資，也使債券市場供給增加。對高度依賴融資的中小型企業、商業不動產及需要頻繁再融資的企業而言，利率維持高檔，也意味著融資成本與流動性壓力進一步升高。展望第4季，盧曉暘分析，目前仍缺乏支持美債殖利率大幅回落的條件，高利率環境可能延續，市場分化也可望持續。一方面，美國財政赤字居高不下，長天期公債發行量維持高檔，加上AI基礎建設帶來大量資金需求，市場對長天期公債要求更高的期限溢價，供需壓力短期內仍難明顯改善。另一方面，10月至11月陸續公布的第3季財報，將成為第四季的重要觀察重點。若大型科技公司能持續繳出優於預期的獲利與自由現金流，獲利成長仍有機會抵銷部分高利率帶來的估值壓力；反之，若大型科技股獲利成長放緩，高估值所面臨的修正壓力也可能進一步升高。在利率維持高檔、美元走強，以及全球市場流動性收緊的環境下，不同企業與類股受到的影響也更加分化。對融資成本較敏感的非必需消費類股、高負債中小型企業及商業不動產，面臨的融資成本壓力相對明顯；相較之下，具備充裕自由現金流、財務結構健全及定價能力的大型科技與能源企業，相對具有支撐。