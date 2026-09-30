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重製版戰鬥、技能、操作介面大幅更新

人性化設計 更符合現代操作

▲《巫師3：狂獵》重製版畫面大幅更新。（圖／翻攝自任天堂官網）

睽違11年，經典開放世界角色扮演遊戲《巫師 3：狂獵》重製版正式推出，CD PROJEKT宣布，《巫師 3：狂獵 重製版》29日已在 PC（Steam、GOG、Epic Games Store、Battle.net）、PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Nintendo Switch 2平台正式推出，先前已經擁有任何平台實體或數位版本遊戲的玩家，都能免費升級為重製版，並直接獲得《石之心》與《血與酒》兩款大型資料片。《巫師 3：狂獵》重製版不僅止於畫面提升，更是從核心戰鬥、技能系統、操作介面（UI）、拍照模式到無障礙功能進行全面性重塑與優化。遊戲在渲染與畫面表現上進行了大幅革新，導入強化著色模型、高解析度材質與模型、改善草木與枝葉光影，以及全新升級的法印視覺效果。重製版也針對戰鬥機制進行重製、優化，技能系統統整為三階段技能樹，玩家需依序解鎖新技能，因應系統調整，所有玩家的技能點數已重置，可重新分配並打造專屬的狩魔獵人流派；開放「裝備重鑄」服務，玩家可前往師匠級工匠（尤娜、哈托利處）改變裝備外觀而不影響數值，只要取得新裝備與工藝藍圖即可解鎖外觀；改善非頭目怪物的攻擊、反擊與閃避AI。傑洛特的跳躍、攀爬、上落馬及戰鬥距離調整動畫皆經過優化，並新增全新的戰鬥終結技與靜態待機動畫。在操作介面上，官方加入多項人性化升級，像是冥想新增身歷其境的縮時景象、小地圖可選擇隱藏草藥、船隻與屍體標示，以維持畫面簡潔、周圍戰利品整合成單一預覽視窗，並支援不需下馬或下船即可直接搜刮戰利品，操作上，戰鬥中長按閃躲鍵與衝刺鍵即可快速脫離戰鬥。另外，支援多名角色同場入鏡、自訂姿勢與表情、第一人稱視角、時間天氣調整、鏡頭位置固定、三分法格線與隱藏周遭NPC功能；整合由mod.io支援的遊戲內模組工具，玩家可跨平台瀏覽與安裝社群模組，PC版玩家更可使用升級後的REDkit引擎創作自訂內容。重製版特別新增「輔助功能」選單，推出「吟遊詩人的詩歌」預設組合，簡化部分機制以降低認知負擔。玩家也能自由調整無限憋氣、裝備與船隻無限耐久度、忽略物品重量及船速提高等選項。CD PROJEKT表示，《巫師 3：狂獵 重製版》已在全球多平台上市，所有老玩家皆可免費升級，並享受包含完整資料片在內的次世代狩魔冒險。