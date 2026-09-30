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▲日本名將永山龍樹本次未參賽，改由近一年接連奪下大滿貫金牌的地主頭號種子近藤隼斗掛帥，成為楊勇緯爭金最大勁敵。（圖／中華奧會提供）

2026名古屋亞運柔道賽事今（30）日登場，「柔道男神」楊勇緯將在男子60公斤級尋求衛冕。3年前杭州亞運，他一路闖進決賽，擊敗南韓名將李夏林，拿下生涯首面亞運金牌；如今再度站上亞洲最高舞台，楊勇緯依然是奪金熱門之一。不過這次衛冕路線並不輕鬆，除了地主日本頭號種子近藤隼斗之外，南韓李夏林、今年亞錦賽冠軍波爾托拉茨基（Ruslan Poltoratskii），甚至巴黎奧運金牌得主斯梅托夫（Yeldos Smetov）都在名單中，60公斤級競爭強度相當高。楊勇緯過去在國際賽最難纏的對手之一，就是日本名將永山龍樹（Ryuju Nagayama）。2024巴黎奧運敗部復活賽，楊勇緯在最後關頭遭永山以大外割拿下半勝，無緣獎牌，當時雙方生涯4度交手，楊勇緯全數吞敗。因此，若只從歷史對戰來看，永山原本會是楊勇緯衛冕路上的最大障礙。不過根據國際柔道總會（IJF）公布的名古屋亞運男子60公斤級參賽名單，日本這次派出的並非永山，而是世界排名第10、賽會頭號種子近藤隼斗（Hayato Kondo）；楊勇緯則以世界第11、第二種子身分參賽。本屆男子60公斤級最需要注意的對手，首先就是地主日本的近藤隼斗。25歲的近藤目前世界排名第10，高居本屆頭號種子，近一年成績相當突出。他在2025東京大滿貫奪金，2026年6月青島大獎賽再度封王，過去也拿過2025青島大獎賽冠軍、烏蘭巴托大滿貫亞軍。IJF生涯目前已有1座大滿貫冠軍、2座大獎賽金牌，正處於生涯上升期。近藤在立技基本功、抓襟控制與轉換效率都相當成熟，而且又有地主優勢。相比永山已經是成名多年的老對手，近藤更像是這一個奧運週期逐漸接班的日本新核心。如果說近藤是整體實力與地主優勢最大的威脅，那麼今年真正擊敗過楊勇緯、最具「近期對戰警訊」的，則是巴林選手波爾托拉茨基（Ruslan Poltoratskii）。今年4月亞洲柔道錦標賽，楊勇緯一路打進男子60公斤級決賽，最終正是敗給波爾托拉茨基，只拿下銀牌。波爾托拉茨基因此成為本屆亞運第5種子，也證明他不是單純靠排名存在的黑馬，而是真正有能力擊敗楊勇緯的對手。此外，本屆男子60公斤級還藏著一個世界排名並不高、履歷卻極其可怕的名字，哈薩克名將斯梅托夫。34歲的斯梅托夫是2024巴黎奧運男子60公斤級金牌得主，生涯同時擁有奧運金、銀、銅牌，也曾拿下世界冠軍。雖然目前世界排名只有117，因此未列種子，但這種級別的老將在單淘汰賽最危險，尤其具備極強的大賽節奏掌控能力。楊勇緯仍具衛冕本錢 關鍵在前段能否快速進入節奏儘管競爭激烈，楊勇緯並非沒有衛冕條件。他目前世界排名第11，是本屆第二種子；今年亞洲錦標賽拿銀牌、哈薩克大滿貫摘銅，6月烏蘭巴托大滿貫也進入第7名，顯示他仍維持在世界60公斤級第一線。更重要的是，楊勇緯的大賽履歷仍是本屆參賽者中最完整的一群。他擁有東京奧運銀牌、世界錦標賽銀牌與銅牌，也曾在杭州亞運登頂，仍有能力一路站上金牌戰。