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鴻海年度員工分紅如近年慣例，今（30）日正式匯入員工帳戶，今年受惠AI需求強勁、營運表現亮眼，員工分紅平均水準較去年成長雙位數百分比，部分績效優異員工更有機會一次領到百萬元以上，讓不少員工直呼「大紅包」到手。受惠全球AI需求持續升溫，鴻海今年營運表現亮眼，前8月累計營收達6兆5111.39億元，年增39.73%，創歷年同期新高。鴻海最新公布的上半年財報也顯示，營收、營業利益及淨利均創同期新高，其中上半年營業利益年增65%，淨利達1099億元、年增27%，AI伺服器等雲端網路產品需求成為重要成長動能。在營運成績亮眼之下，鴻海今天依近年慣例將年度員工分紅匯入帳戶。據鴻海說明，今年員工年度分紅較去年大幅成長雙位數百分比，不過實際分紅金額並非人人相同，而是會依各事業群營運績效及員工個人績效表現核發，因此績效表現突出的單位與員工，分紅金額也相對可觀。鴻海強調，員工分紅採績效導向，並非齊頭式平均發放，因此不同事業群、職務及個人績效，最終入帳金額都會有所差異。其中，若所屬事業群營運表現突出，加上個人績效優異，部分員工今年有機會領到百萬元以上分紅。隨著AI相關業務持續成長，也讓今年員工分紅成為市場與鴻海員工關注焦點。事實上，鴻海今年5月底股東會通過114年度盈餘分派案，將發放股東紅利約1009億元，每股現金股利7.2元，創下1991年上市以來新高；同時也通過提撥114年度員工酬勞，總額達117.52億元、全數以現金發放。除了年度分紅之外，鴻海員工薪資水準也受到市場關注。根據證交所過去公布的資料，鴻海員工平均年薪達255萬元。如今AI產業持續帶動伺服器、雲端網路等相關需求，鴻海今年上半年營業利益年增65%，集團也預期全年營運維持強勁成長。