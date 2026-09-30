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牛仔褲口袋「突多出石頭」！一票人全遇過

詢問店家得到是水洗過程所產生的

甚至釣出服飾店員工說明「是真的～但也代表他們出貨沒有確實品檢就出了」

▲部分人曾遇過新買的牛仔褲口袋跑出石頭，曾有民眾詢問服飾業者，得到「因牛仔褲刷色步驟中，會需要水洗時去處理，因此有時石頭會滑落在商品口袋中」回應。（示意圖／翻攝Threads）

牛仔褲口袋為什麼有石頭？廠商解答了：不常見

牛仔褲經過水洗後要進行刷色，會利用小石頭磨擦來產生刷色，但過程中會發生小石頭流進口袋中的情形。

▲台灣平價服飾品牌「MO-BO」過去曾在臉書粉專說明，由於牛仔褲經過水洗後要進行刷色，會利用小石頭磨擦來產生刷色，但過程中可能會發生小石頭流進口袋中的情形。（圖／MO-BO臉書）

牛仔褲石頭叫「浮石」！靠它磨出復古刷色

牛仔褲是不少人衣櫃中必備單品，牛仔褲雖然設計簡單，但因版型多變，至今仍能在時尚界創造流行。但近日有民眾表示，，可藉由旋轉方式讓牛仔褲做舊處理，打造出石磨水洗牛仔褲，讓一票人大長知識。一名網友日前透過網購訂購牛仔褲，沒想到發現口袋中出現一顆石頭，，讓他感到疑惑，貼文在網路上引發討論，「我也買過有小石頭的牛仔褲喔好幾次」、「好神奇我也遇過」，甚至有釣出相同經歷的民眾分享，買到全新牛仔褲，口袋也跑出石頭，事實上，牛仔褲突然掉出小石頭的問題，過去台灣平價服飾品牌「MO-BO」說明，MO-BO提到，該狀況並不常見，不需要太過擔心，若真的拿到有石頭的牛仔褲也別驚慌，強調用來刷色的石頭都是乾淨的。有關牛仔褲出現石頭的狀況，機率其實非常小，因此多數人不太明白牛仔褲口袋為何會跑出石頭。過去也有顧客因在牛仔洋裝中找到石頭，不滿出貨檢查沒處理好，而引發消費糾紛。倘若民眾意外遇到類似狀況，商品上有任何問題，建議可以趕緊詢問店家客服如何處理較好。這些用來幫助牛仔褲刷色的石頭又稱「浮石」，，浮石通常用於建築、紡織或製衣等行業，牛仔褲就是一個經典例子。由於牛仔褲造型多變，一部分人偏愛舊化美感，但磨損、褪色的過程花費時間久，這時可以利用人工來打造褪色舊化的效果。，但過去因牛仔褲變得流行，讓浮石遭到大量開採，目前有部分業者改用纖維素酶代替浮石。