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CoCo都可：今

百香雙響炮

買一送一！

▲10月CoCo都可手搖飲料優惠，特價爽喝一整個月。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

10月優惠！CoCo粉角奶茶39元、茉莉綠茶29元 特價喝到月底

五桐號：今買一送一外送優惠！

▲五桐號手搖飲料外送優惠今最後一天快把握。（圖／記者蕭涵云攝）

手搖飲料富翁又來了！CoCo都可表示，今（30）日周三好友日，全台門市開喝「百香雙響炮買一送一」！10月1日天赦日起，開喝大杯粉角奶茶特價39元、茉莉綠茶特價29元，雙雙喝到月底10月31日，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠菜單一次掌握。、平均每杯只要37.5元好滿足。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。迎接10月，CoCo都可手搖飲料大方送，10月1日至10月31日，一整個月爽喝：◾️提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。提醒大家，活動優惠為指定外送平台限定活動；飲品加料不適用買一送一活動優惠；實際狀況依照各店庫存為主，售完為止。