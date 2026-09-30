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▲王鶴棣工作室當時火速否認，並到派出所報警。（圖／翻攝自微博＠王鶴棣工作室）

27歲男星王鶴棣日前遭人爆料在上海某診所進行下體玻尿酸注射（陰莖增大術），結果不慎打進血管造成栓塞，導致生殖器發黑壞死並引發陽痿。此事曝光後火速引發熱議，王鶴棣工作室出面澄清，但輿論已對他形象造成影響，而王鶴棣本人昨（29）日錄製節目《你好星期六》時，則親上火線跟粉絲報平安，直言：「哥們最近很好，哥們的哥們也很好」，再次否認下體壞死的傳聞。王鶴棣昨日拍攝《你好星期六》，錄影現場開放粉絲進場觀看，因此王鶴棣出場後，也熱情跟大家打招呼。只見他直球面對最近的風波，笑說：「先給大家報個平安，哥們最近很好，哥們的哥們也很好！」王鶴棣雖然沒有明說狀況，但弦外之音大家都聽得懂，粉絲立刻興奮直呼：「王鶴棣就這麼鬆弛，絕不吃壓力」、「誰敢再造黃謠，哥們不吃這招」、「不愧是我『鶴帝』，親自回應，好霸氣」、「他知道大家都在關注他的『哥們』，還特地報平安了，好帥啊」、「愛死了，王鶴棣完全沒變，還是一樣做自己」。回顧事件起源，9月16日開始，網路上出現一段偽造的聊天截圖，內容是有人爆料某王姓男明星在上海做下體玻尿酸注射的消息，還流出一段打針畫面，引起外界熱烈討論，更陸續有人把矛頭指向王鶴棣，把他的名字拱上熱搜關鍵字，導致王鶴棣被與陽痿掛勾。對此，王鶴棣工作室火速發布律師聲明，強調一切都是抹黑，表示已完成取證並報案。隨後涉事造謠者也出面道歉，還有被指施作增大術的醫美診所也出來否認，表示王鶴棣並未在那邊就診，風波才逐漸平息，加上王鶴棣昨日出面報平安，粉絲這下終於可以放心了。