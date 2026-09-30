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▲台南熱氣球派對日前因雨而延期，現公布將於10月17、18日重新舉辦。（圖／台南市政府提供）

熱氣球繫留體驗每人費用500元 有住宿憑證可優先購買

▲2026臺南熱氣球派對活動確定於10月17日、18日登場。（圖／台南市觀旅局提供）

▲台南熱氣球派對10月17日將有免費接駁車（圖／台南市觀旅局提供）

原訂9月初舉行的「台南熱氣球派對」，因連續降雨決定延期，台南市政府宣布，熱氣球派對確定於10月17、18日重新舉辦，地點同樣在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，讓民眾在城市中也能欣賞熱氣球。今年同樣有去年結合熱氣球光雕秀與音樂會的無人機展演以《超人力霸王》為主題呈現備受好評，因此今年無人機展演主題也讓人備受期待。 台南市觀旅局提到，10月17日晚間將有無人機展演，臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。現在住宿臺南還可抽好禮，只要在登錄期限前（2026年11月1日）至「2026住宿臺南－好康三重送」活動網站，成功登錄活動期間（2026年5月1日至10月31日）入住臺南合法旅宿發票或收據，即有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮。台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。：永華市政中心西側廣場：每人新臺幣500元(現金支付，如無搭乘全額退費)上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。：10月17日(六)：晚間19：00-20：00：約15分鐘：永華市政中心西側廣場：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30：永華市政中心西拉雅廣場：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00：永華市政中心西拉雅廣場：10月17日(六)14：00-21：00：臺南轉運站至永華市政中心(南島路站)發車間距：每20-30分鐘發車或人滿發車