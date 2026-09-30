原訂9月初舉行的「台南熱氣球派對」，因連續降雨決定延期，台南市政府宣布，熱氣球派對確定於10月17、18日重新舉辦，地點同樣在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，讓民眾在城市中也能欣賞熱氣球。今年同樣有熱氣球繫留體驗之外，更有光雕秀及無人機展演。
去年結合熱氣球光雕秀與音樂會的無人機展演以《超人力霸王》為主題呈現備受好評，因此今年無人機展演主題也讓人備受期待。 台南市觀旅局提到，10月17日晚間將有無人機展演，以臺南特色吉祥物為主題，將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等城市宣傳元素，讓臺南在璀璨夜空中展現獨特的在地魅力與國際交流成果。
熱氣球繫留體驗每人費用500元 有住宿憑證可優先購買
臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。現在住宿臺南還可抽好禮，只要在登錄期限前（2026年11月1日）至「2026住宿臺南－好康三重送」活動網站，成功登錄活動期間（2026年5月1日至10月31日）入住臺南合法旅宿發票或收據，即有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮。
台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。
📍「台南熱氣球派對」熱氣球繫留體驗：
搭乘地點：永華市政中心西側廣場
搭乘費用：每人新臺幣500元(現金支付，如無搭乘全額退費)
場次：
上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)
下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)
優惠：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。
備註：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。
📍「台南熱氣球派對」光雕及無人機展演 ：
展演日期：10月17日(六)
時間：晚間19：00-20：00
展演時間：約15分鐘
觀賞地點：永華市政中心西側廣場
主題：將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等元素。
📍「台南熱氣球派對」街藝表演 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30
表演地點：永華市政中心西拉雅廣場
表演內容：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出
📍「台南熱氣球派對」氣墊樂園 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00
地點：永華市政中心西拉雅廣場
📍「台南熱氣球派對」免費接駁車 ：
時間：10月17日(六)14：00-21：00
接駁地點：臺南轉運站至永華市政中心(南島路站)
發車間距：每20-30分鐘發車或人滿發車
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熱氣球繫留體驗每人費用500元 有住宿憑證可優先購買
臺南熱氣球派對活動2天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可提供120人搭乘，採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客留宿臺南，現場憑今（2026）年7月至10月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。現在住宿臺南還可抽好禮，只要在登錄期限前（2026年11月1日）至「2026住宿臺南－好康三重送」活動網站，成功登錄活動期間（2026年5月1日至10月31日）入住臺南合法旅宿發票或收據，即有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮。
台南市觀旅局也提到，為慶祝越捷航空「臺南－河內」新航線將於10月25日正式開航，越捷航空特別送出臺南－河內雙人免費來回機票大獎！只要10月17日至18日前往活動現場的越捷航空攤位，完成指定互動遊戲，即可獲得抽獎資格，有機會免費飛往河內。
搭乘地點：永華市政中心西側廣場
搭乘費用：每人新臺幣500元(現金支付，如無搭乘全額退費)
場次：
上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)
下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)
優惠：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。
備註：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。
📍「台南熱氣球派對」光雕及無人機展演 ：
展演日期：10月17日(六)
時間：晚間19：00-20：00
展演時間：約15分鐘
觀賞地點：永華市政中心西側廣場
主題：將最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等元素。
📍「台南熱氣球派對」街藝表演 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日15：00-18：30
表演地點：永華市政中心西拉雅廣場
表演內容：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出
📍「台南熱氣球派對」氣墊樂園 ：
時間：10月17日(六)、10月18日(日)每日14：00-19：00
地點：永華市政中心西拉雅廣場
📍「台南熱氣球派對」免費接駁車 ：
時間：10月17日(六)14：00-21：00
接駁地點：臺南轉運站至永華市政中心(南島路站)
發車間距：每20-30分鐘發車或人滿發車