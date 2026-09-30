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黃仁質疑「不可能只是錯誤」 批政府政治操作

外交部：點入邀請連結仍是「中華民國國慶酒會」

國慶將近，駐洛杉磯辦事處近日寄發國慶酒會電子邀請函，中文標示「台灣雙十國慶酒會」、英文則寫「Taiwan National Day」，未使用「中華民國國慶」字樣，引發部分僑胞與藍營質疑。對此，外交部昨（29）日說明，這次爭議來自電子郵件顯示名稱，實際點入邀請連結後，活動名稱仍為「中華民國國慶酒會」，但為避免誤會，已要求駐處修正後台系統。國民黨立委黃仁則批評，外交專業人員不太可能出現這類錯誤，質疑是政治操作。針對爭議，黃仁直言，民進黨政府是希望藉此做政治表態，「這些作為都是政治操作」，並認為洛杉磯辦事處只是配合政府辦事。他更質疑，駐外館處的專業外交人員怎麼可能會出現這種錯誤？認為外交部面對爭議時，也不應以目前方式回應；既然出現問題，就應承認錯誤，並清楚表達正式立場。黃仁並表示，目前國際局勢混亂，美中關係持續變化，台灣處境就像「走在鋼索上」，處理相關外交議題更應謹慎，不應再發生任何可能引發爭議的事件。對於此事，外交部昨回應表示，相關電子信函在收件匣顯示的文字確實造成外界疑慮，但收件人實際點擊進入活動頁面後，所看到的正式活動名稱仍是「中華民國國慶酒會」。不過，為避免類似情況再造成誤會，已要求駐洛杉磯辦事處修正電子邀請函的後台系統設定。而目前從外交部官網目前公開的駐美館處休假資料中，多個館處仍將2026年10月10日列為「中華民國國慶日」；另有英文版行事曆標示為「National Day of the Republic of China (Taiwan)」。