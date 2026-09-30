iPhone 18新機上市掀起換機潮，閒置的舊手機別急著收進抽屜！全家有多元舊機免運費回收管道，
仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，還可抽最新iPhone 18 Pro Max；已無使用需求的廢手機，也可至門市回收；舊犀牛盾手機殼則可以透過FamiPort免運回收，還可獲得價值500元的犀牛盾「循環啟動券」。
舊手機仍有使用價值
全家即日起至2027年3月2日推出「舊機換現金，月月抽新機」活動，民眾可至億電通官網完成線上估價並取得寄件編號，再透過全家FamiPort機台免運寄出舊機，不限品牌、機型，完成回收除了可將舊機換現金，還可獲得 100 元「全家」紅利金及 Let’s Café 經典美式（中杯）一杯，並取得最新 iPhone 18 Pro Max 256GB 抽獎資格，每月抽出1台，活動期間共送出5台。
舊手機已無使用價值
若舊手機已無使用價值，也別直接丟進垃圾桶。全家、7-11全台店舖櫃檯都有提供廢手機、電池、筆電、平板、
行動電源等多元廢3C回收服務，回收還可折抵購物金。
像是全家廢智慧型手機每支可折抵購物12元，自2009年推動廢3C回收以來，已累計回收近58萬支廢手機。
舊手機殼回收換折價券
全家串聯犀牛盾（
RHINOSHIELD）推動「RHINOLOOP® 循環進化行動」，不限型號、年份與款式的犀牛盾手機殼皆可透過「 全家」FamiPort回收，民眾只要加入犀牛盾官網會員並至「 循環折價券兌換頁面」啟動舊殼回收，即可透過全家FamiPort機台免運寄件，舊殼便利回收再享犀牛盾折價券5 00元好康。
官方換購折抵開跑！13 Pro最高折9400
Apple官方最新「Apple Trade In」舊換新方案也同步上線！依最新估價，iPhone 17 Pro Max最高可折抵3萬6200元，若搭配換購iPhone 18 Pro，折抵後實付不到9千元即可入手；此外，iPhone 13 Pro最高可折抵9400元、iPhone 13 Pro Max最高可折抵1萬1100元，折抵金額可直接用於扣抵新機售價，也可選擇換成Apple Store禮品卡。
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若舊手機已無使用價值，也別直接丟進垃圾桶。全家、7-11全台店舖櫃檯都有提供廢手機、電池、筆電、平板、
像是全家廢智慧型手機每支可折抵購物12元，自2009年推動廢3C回收以來，已累計回收近58萬支廢手機。
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