中央氣象署表示，今（30）日各地晴到多雲，西半部地區高溫來到34到36度左右，山區午後有雷陣雨發生機率，明（10月1日）午後雷陣雨範圍擴大，除了山區，南部平地午後也下雨可能，周五（10月2日）開始東北季風南下，北台灣高溫會下降到30度左右，下周一（10月5日）東北季風再增強，北台灣高溫會更低。舒力基颱風已在上午減弱為熱帶性低氣壓，持續朝日本東方近海前進，另外，距離台灣3000多公里海面上，有熱帶性低氣壓生成，若持續增強，有機會成為「彩雲」颱風，未來會朝西北再往偏北方向移動，對台灣天氣都沒有影響。
熱帶性低氣壓生成 對台灣無影響
中央氣象署預報員林秉煜指出，今（30）日台灣附近雲量偏少，各地都是晴到多雲的天氣。目前在台灣東側太平洋有2個熱帶性低氣壓，其中一個是舒力基在今天上午減弱為熱帶性低氣壓，未來朝日本東方近海前進，讓日本地區天氣較為不穩定，提醒有要前往日本的民眾，要留意天氣變化。
另外，台灣東方3000多公里的海面上，有一個熱帶性低氣壓在今天上午形成，若持續增強，未來有機會成為彩雲颱風，不過林秉煜表示，該熱帶性低氣壓未來將朝西北西方向前進，再朝偏北方向移動，對於台灣天氣沒有影響。
東北季風接續影響 下周一北台灣有感降溫
林秉煜表示，今（30）日西半部高溫來到34到36度左右，東半部、離島地區高溫則是31到32度，提醒民眾外出要注意防曬，多補充水分，小心中暑。高溫炎熱的天氣約在周五（10月2日）會改變，周五開始東北季風南下，桃園以北、宜花地區下雨機率相對提高，尤其宜蘭地區要注意局部較大雨勢發生的情形；新竹以南地區天氣仍是多雲到晴，不過中午過後山區、南部地區有機會出現午後雷陣雨。
而受到這波東北季風影響，溫度下降比較明顯的地區只有北台灣，高溫大概下滑到30度左右，感受舒適偏溫暖，不過早晚北台灣仍偏涼，中南部地區高溫沒有明顯下降。第二波東北季風預計在下周一（10月5日）開始影響台灣，這波東北季風溫度影響較為明顯，北台灣整天感受舒適、涼爽，中南部地區則是早晚溫差較大。
下周一東北季風增強 宜蘭有局部較大雨勢
未來天氣的部分，周五（10月2日）受到東北季風增強影響，桃園以北、宜蘭、花蓮地區會有局部零星雨勢，大台北、宜蘭地區下雨時間較長，尤其是宜蘭地區要留意較大雨勢，午後南部地區、其他山區有局部雨勢；周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，環境轉為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春地區會有局部雨勢，宜蘭周六會有較大雨勢發生可能，午後南部地區、其他山區有局部雨勢。
下周一（10月5日）到下周二（10月6日）東北季風再度增強，苗栗以北、東半部、恆春地區下雨機率較高，宜蘭地區仍要注意局部較大雨勢發生情況，中南部地區則是午後雷陣雨發生可能。今明兩天高溫都在34到36度左右，低溫則在24到26度，周五（10月2日）東北季風南下後，北部高溫從34到36度，下降到30度左右，下周一溫度變化較明顯，北台灣、東半部溫度會再更下降。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員林秉煜指出，今（30）日台灣附近雲量偏少，各地都是晴到多雲的天氣。目前在台灣東側太平洋有2個熱帶性低氣壓，其中一個是舒力基在今天上午減弱為熱帶性低氣壓，未來朝日本東方近海前進，讓日本地區天氣較為不穩定，提醒有要前往日本的民眾，要留意天氣變化。
另外，台灣東方3000多公里的海面上，有一個熱帶性低氣壓在今天上午形成，若持續增強，未來有機會成為彩雲颱風，不過林秉煜表示，該熱帶性低氣壓未來將朝西北西方向前進，再朝偏北方向移動，對於台灣天氣沒有影響。
林秉煜表示，今（30）日西半部高溫來到34到36度左右，東半部、離島地區高溫則是31到32度，提醒民眾外出要注意防曬，多補充水分，小心中暑。高溫炎熱的天氣約在周五（10月2日）會改變，周五開始東北季風南下，桃園以北、宜花地區下雨機率相對提高，尤其宜蘭地區要注意局部較大雨勢發生的情形；新竹以南地區天氣仍是多雲到晴，不過中午過後山區、南部地區有機會出現午後雷陣雨。
而受到這波東北季風影響，溫度下降比較明顯的地區只有北台灣，高溫大概下滑到30度左右，感受舒適偏溫暖，不過早晚北台灣仍偏涼，中南部地區高溫沒有明顯下降。第二波東北季風預計在下周一（10月5日）開始影響台灣，這波東北季風溫度影響較為明顯，北台灣整天感受舒適、涼爽，中南部地區則是早晚溫差較大。
未來天氣的部分，周五（10月2日）受到東北季風增強影響，桃園以北、宜蘭、花蓮地區會有局部零星雨勢，大台北、宜蘭地區下雨時間較長，尤其是宜蘭地區要留意較大雨勢，午後南部地區、其他山區有局部雨勢；周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，環境轉為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春地區會有局部雨勢，宜蘭周六會有較大雨勢發生可能，午後南部地區、其他山區有局部雨勢。
下周一（10月5日）到下周二（10月6日）東北季風再度增強，苗栗以北、東半部、恆春地區下雨機率較高，宜蘭地區仍要注意局部較大雨勢發生情況，中南部地區則是午後雷陣雨發生可能。今明兩天高溫都在34到36度左右，低溫則在24到26度，周五（10月2日）東北季風南下後，北部高溫從34到36度，下降到30度左右，下周一溫度變化較明顯，北台灣、東半部溫度會再更下降。
資料來源：中央氣象署