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▲唐綺陽（如圖）昨日分析10月星座運勢，但過程中卻遭錫蘭挑釁，對方質疑星座運勢缺乏科學數據。（圖／唐綺陽YT）

星座專家唐綺陽定期會開直播分析運勢，多次「神預言」被網友譽為國師，不過昨日她解說10月運勢時，卻遭YouTuber錫蘭挑釁，不僅隔空嗆唐綺陽是「唐揚雞」，還對她比中指，嗆她瞎掰、閉嘴，質疑星座運勢缺乏科學數據。錫蘭的行為在社群上掀起網友熱議，紛紛留言批評：「我真的覺得這是非常非常沒禮貌的行為」、「他好吵好沒禮貌。」唐綺陽昨日分析10月星座運勢，但過程中卻遭錫蘭挑釁，對方質疑星座運勢缺乏科學數據，更秀出自製的PPT，不斷喊著：「唐陽雞看我PPT，我有四萬個樣本，唐陽雞你有幾個樣本？」表示自己分析4萬個樣本，沒有任何一個數據與星座有著顯著相關。錫蘭也在個人IG表示，很多電視節目、YouTuber討論星座，但他透過40000個觀眾去做了星座和性格的問卷，結果發現並沒有顯著關聯，例如「天蠍座最會出軌」，但其他星座的出軌機率也都差不多，讓錫蘭質疑「星座書上都是假的嗎？」不僅如此，錫蘭還隔空對唐綺陽比中指，要她「SHUT UP（閉嘴）」，開嗆說：「真能夠瞎掰！」當唐綺陽鼓勵觀眾「不要排斥不怎麼樣的工作」，錫蘭也回嗆：「我排斥你這個工作！」火藥味十足，影片立刻引發網友熱議。，不願隨之起舞。對於錫蘭的行為，網友們表示不認同，留言表示：「我真的覺得這是非常非常沒禮貌的行為」、「他那樣吼有點可怕，感覺脾氣不是很好」、「真的太過頭了……….禮貌到底在哪」、「他好吵好沒禮貌」、「似乎認為自己找到流量密碼」、「唐老師的內容又不是逼大家要付費解鎖、也沒叫大家要聽她的、自己常常說就給大家參考，到底憑什麼批評人家？」