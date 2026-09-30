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主持人藍心湄在《女人我最大》中一段「男神告白」片段，近日被網友轉發到微博後意外掀起討論，甚至登上熱搜。影片中，藍心湄先是對昔日男神張凌赫「道歉」，笑說自己心目中的新歡已經換成井柏然，還大方告白：「他就是我的！」直率反應笑翻現場，也讓不少中國網友被她的綜藝感圈粉。節目中準備張凌赫與井柏然的風格對比看板，讓藍心湄當場選出近期心中的理想型。她坦言，張凌赫是「年下初戀」、「濃顏少年」類型，帶有青春感與深情小奶狗氣質，確實曾經很吸引她。不過藍心湄也笑說，自己最近更喜歡井柏然這一型。她認為井柏然屬於「高冷霸總」、「清冷男友」風格，不只氣質乾淨高級，穿搭也非常有品味，身材更是加分關鍵，讓她忍不住在節目中直接放話：「他就是我的！」一旁來賓聽了全笑翻。為了討好藍心湄，現場男來賓與助理主持人也跟著模仿井柏然造型，從招牌韓式逗號頭、微開襯衫鈕扣的慵懶感，到穿搭細節都不放過。最搞笑的是，大家還特別抬腳展示「紅底鞋」細節，試圖重現井柏然精緻又帶點高調的時尚風格，讓藍心湄與女嘉賓笑到停不下來。節目中也分析，井柏然之所以成為許多人心中的穿搭範本，不只是因為臉和氣質，還包括他對身材管理與造型細節都相當講究。除了討論男神穿搭，節目還開箱井柏然維持身材的「減肥袋」飲食法。現場準備同款健康餐，包含水煮彩椒、玉米、小黃瓜、油菜、牛肉與水煮蛋，再搭配柚子醋與少許沙拉醬。原本大家以為水煮餐會非常清淡，沒想到藍心湄與來賓試吃後都相當驚喜，直呼加上柚子醋後變得很有味道、很清爽，甚至笑稱：「這真的是井柏然的味道！」張凌赫近年因古裝劇《逐玉》聲勢大漲，他在劇中飾演武安侯，以高冷深情又帶有少年感的形象圈粉，該劇2026年播出後熱度一路攀升，也讓他成為新一代古裝男神代表。至於井柏然則是靠都市愛情劇《早春晴朗》再度翻紅，他在劇中飾演成熟內斂、清冷克制的LUKE，劇集2026年開播後引發討論，尤其乾淨高級的氣質與鬆弛感穿搭，與孫千滿滿的性張力再次大爆紅一波，也難怪會讓藍心湄從張凌赫「移情別戀」到井柏然。