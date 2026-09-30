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現場又挖出北韓地雷 聯合國軍：違反停戰協定

韓國首度正式究責北韓 要求道歉、停止邊境要塞化

金與正全面否認 反控韓國「自導自演」

▲北韓領導人金正恩胞妹金與正資料照。（圖／美聯社／達志影像）

兩韓邊境地雷爆炸事件進一步升高緊張局勢。韓國3名軍人21日在非軍事區（DMZ）執行任務時接連踩到地雷，造成3人受傷、其中2人重傷。韓國軍方與聯合國軍司令部（UNC）調查後，在軍事分界線（MDL）以南發現北韓製反步兵地雷，進而將事故歸咎於北韓，要求平壤道歉並採取負責任措施，聯合國軍也在30日正式認定已構成《朝鮮停戰協定》違規。對此，北韓領導人金正恩胞妹金與正則全面否認，反控韓國「自導自演」，更警告若韓國軍方向北韓軍人實彈射擊，將立即展開「毫不留情的報復」。根據韓聯社報導，這起事故發生於9月21日，韓國陸軍第25師所屬部隊在西部戰線DMZ、軍事分界線以南執行搜索及路線清理任務時，接連發生2次爆炸，造成3名軍官受傷，其中2人傷勢嚴重，一人甚至失去腳踝。事故發生之初，韓國軍方僅稱為「不明爆炸」，並未確認究竟是韓國或北韓地雷所致。隨著調查推進，韓國聯合參謀本部28日表示，綜合現場狀況研判，爆炸「極有可能」由北韓軍地雷引發。聯合國軍司令部與韓國軍方自27日起展開為期3天的聯合現場調查，29日在爆炸地點附近、軍事分界線南側發現一枚北韓製塑膠反步兵地雷。韓國軍方研判，這枚地雷與21日實際爆炸的地雷不同。根據現場官兵證詞及調查結果，韓國軍方研判事故地點至少存在4枚地雷，其中2枚已經爆炸，官兵撤離時還曾看到另一枚未爆地雷，加上29日新發現的北韓製地雷，使外界更加關注北韓地雷是否已越過軍事分界線遭埋設在南側。韓國國防部長姜信哲29日在國會表示，新發現的地雷應是遭人「埋設」，而非因洪水等原因漂流至南側。由於至少4枚地雷集中在相距僅約1至2公尺的狹小區域，韓國軍方研判與北韓近年進行的邊境「要塞化」工程有關。具有監督停戰協定權責的聯合國軍司令部30日公布調查結果，確認在軍事分界線南側發現北韓製反步兵地雷，並據此認定發生了違反《朝鮮停戰協定》的情況，目前正依既有停戰機制處理。韓國聯合參謀本部作戰本部長姜賢宇30日也首度針對事故正式向北韓表態，直指韓國官兵是在軍事分界線以南正常執行搜索任務時，「因北韓軍地雷而受到嚴重傷害」。韓國軍方表示，儘管首爾政府持續尋求朝鮮半島和平共存，北韓仍在軍事分界線附近埋設地雷、推進所謂「邊境要塞化」，加劇南北韓邊境緊張。軍方並主張，相關行動明確違反停戰協定，也破壞過去南北韓協議精神，要求北韓立即停止邊境要塞化活動、正式道歉並採取負責任措施。面對韓國軍方指控，金與正29日發表談話全面否認，將這起事件形容為韓國「自導自演的鬧劇」，並聲稱情況讓人聯想到2015年的「木盒地雷事件」。北韓當年同樣否認在軍事分界線南側埋設地雷。金與正主張，北韓近年在南部邊境進行的要塞化工程只是「主權行使」，與軍事目的無關，並稱北韓軍人「一次都沒有越過國境線」。這些說法與韓國軍方及聯合國軍的調查結果存在明顯分歧。她還指控韓國藉地雷事件替後續軍事行動製造理由，並警告，如果韓國軍方不是進行警告射擊，而是向正在邊境施工的北韓軍人實際開火，北韓邊境部隊將立即進行「毫不留情的報復」。金與正進一步宣稱，相關反制指令已經下達邊境防衛部隊，並決定在東部戰線、面對韓國陸軍第21步兵師的方向增強「戰術反擊手段」。她警告，只要有一發子彈落在北韓境內，韓國就必須為後果做好準備。