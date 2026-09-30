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南韓釜山一家汗蒸幕（韓式三溫暖）日前被曝出臭蟲氾濫，YouTube部落客實地拍下牆縫中的臭蟲卵、幼蟲與成蟲，影片曝光後引發網友熱議。綜合南韓媒體報導，南韓YouTube部落客「Dafuku」9月26日接獲檢舉，指有顧客在該汗蒸幕遭臭蟲叮咬，還把臭蟲帶回家中，他隨即前往現場查看，並將過程拍成影片上傳。根據Dafuku描述，該處牆面到處都是黑色污漬，研判是臭蟲的排泄物痕跡；顧客睡過的床墊上，也發現大量吸飽人血、身體腫脹的臭蟲。此外，牆壁縫隙內更聚集了臭蟲的卵、幼蟲與成蟲，畫面令人頭皮發麻。Dafuku分析，汗蒸幕地面溫暖，又設有充電設備，顧客常會長時間逗留，臭蟲吸血之後，很可能再度躲回牆縫中藏匿。面對質疑，設施工作人員回應「所有消毒工作都已完成」，並表示上週也已進行過臭蟲防治。不過，當Dafuku建議業者應暫停營業數日、徹底消毒時，對方僅答覆會「再次檢查」。Dafuku也提醒，臭蟲可能附著在衣物上被帶回家，造成二次感染，他本人已謹慎處理蒐集到的臭蟲與衣物。他強調，光靠噴灑一次殺蟲劑很難根除臭蟲，必須交由專業公司持續控管。Dafuku並未公開該設施的名稱與所在區域，但表示已通報相關主管機關。