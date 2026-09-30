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民進黨雙北市長參選人沈伯洋與蘇巧慧昨日同框進行專訪，被問及若兩人都順利當選，市政衝突誰讓步？對此蘇巧慧今（30）日受訪說，與沈提出「雙北共好」，就是希望維持各自的主體性，但兩座城市就是在合作中競爭，互相刺激彼此的進步，讓各自能夠精彩，「這也是新北市民、台北市民最想看到的雙城共好」。蘇巧慧說，台北、新北兩座城市互動非常緊密，而且應該要能夠連動，所以跟沈伯洋提出的「雙北共好」，就是希望維持各自的主體性，自己既然代表新北，就要利用自己的特色和優勢，「讓我們新北市被看到、被認同、被喜歡」。蘇巧慧表示，自己有這樣的決心跟抱負，這座400萬人的大城，未來一定要成為台灣人安身立命的首選、外國人一定要到訪一次的城市，這樣子的新北市，相信會是大家喜歡的新北市。蘇巧慧也強調，雙北就是在合作中競爭、互相刺激彼此的進步，讓各自能夠精彩，這也是新北市民、台北市民最想看到的雙城共好。至於對手昨日同框，蘇巧慧說，對手選戰節奏都尊重，但自己與沈的組合，應該是共同有最好的創造力、活力、執行力、溝通力，以及照顧市民的能力，這是新時代的首長組合，未來希望可以共同來帶領新北市和台北市，共同創造雙城共好。