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LINE VOOM是什麼？前身是「LINE貼文串」

▲LINE VOOM試圖從聊天工具跨足影音社群，無奈進場太晚，沒有成功留客，今正式退出市場。（圖／LINE部落格）

當年砸千萬搶市場、找200名創作者進駐

VOOM長年霸LINE底部「C位」

LINE給了最大曝光 卻沒換來「非用不可」

1.進場時間偏晚：

2.LINE核心仍是聊天：

3.缺少非用不可的理由：

4.沒形成長期黏著度：

5.競爭對手持續壯大：

▲LINE過去長期將VOOM放在App底部主要功能列顯眼位置，幾乎每天打開LINE都會看到，也因此頻頻被用戶抱怨容易誤觸。（圖／記者周淑萍攝）

短影音這幾年紅遍全球， Instagram Reels、YouTube Shorts都搶到大批用戶，但LINE力推近5年的LINE VOOM，今（30）日上午10點正式在台灣結束服務，限時動態、生日卡片、追蹤與粉絲等功能也同步退場。回顧VOOM發展，LINE當年砸下千萬元創作基金、招募大咖創作者，更長年把VOOM放在App底部正中央「C位」強力曝光，最後卻沒有成為多數用戶使用LINE的核心功能，反而因容易誤觸、不能自行移除等問題累積不少民怨。不少LINE用戶每天都看得到VOOM，但可能直到服務退場，都沒有真正使用過。根據LINE官方資料，LINE VOOM前身就是「LINE貼文串（LINE Timeline）」，原本主要讓好友分享動態，LINE後來因應短影音熱潮，將服務全面改造成以影音創作為主的社群平台。◼︎2021年11月16日：預告，原本的「LINE貼文串」將在11月下旬全面改版，更名為「LINE VOOM」，定位轉為以影音創作為主的社群平台。◼︎2021年11月25日：LINE正式宣布，台灣、日本、泰國三地同步將LINE貼文串升級為LINE VOOM，正式搶進短影音市場。◼︎2022年：LINE官方將VOOM定位為「影音社群創作平台」，當時公布台灣月活躍用戶已達1800萬、每月內容觀看次數超過30億次。◼︎2023年：LINE持續投入創作基金與短影音內容。◼︎2026年9月30日：LINE VOOM在台灣結束服務。LINE對親兒子VOOM其實下過重本，2021年LINE VOOM登台時，官方直接以「正式宣戰影音社群」，希望搶攻快速成長的短影音市場，還投入千萬元推出「LINE VOOM創意加速金」，並擴大招募200名短影音創作者，蔡阿嘎、上班不要看、啾啾鞋等創作者都曾加入。除了內容資源，LINE甚至把App裡珍貴的入口直接交給VOOM，長期占據底部主要功能列位置，不必額外下載App，也不用進入多層選單，用戶每天打開LINE傳訊息時幾乎一定會看到。原本應該是替VOOM導流的巨大優勢，但時間一久，卻引發民怨，用戶打開LINE是為了聊天，幾乎沒有主動使用VOOM，卻因為按鍵占據底部顯眼位置而經常誤觸。LINE最終也對這個位置動刀，今年6月30日起分批推出新版介面，把VOOM從底部選單移走，改放進「服務」內，原本的位置則換成新的「逛逛」頁面。《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，LINE已經給VOOM最豐富的資源，但每天看到並不等於「每天想用」，有可能和下面五大原因有關，LINE直到2021年11月才將「LINE貼文串」改造成VOOM，但當時TikTok已建立使用習慣，Instagram Reels、YouTube Shorts也陸續搶進，市場競爭早已白熱化。VOOM希望把用戶從「好友聊天」轉成「追蹤創作者、滑陌生短影音」，但這和LINE原本的通訊使用習慣落差很大。VOOM具備推薦、追蹤、直式影音與演算法推薦，也砸千萬基金、招募200名創作者，但這些功能TikTok、Instagram、YouTube都有；許多創作者也同步經營其他平台，觀眾缺少特地轉往VOOM的誘因。VOOM上線初期在2022年自製影音觀看次數突破1億次，但流量最終沒有轉化成足以對抗TikTok、Reels、Shorts的長期優勢。台灣Instagram、TikTok、YouTube近年仍維持龐大觸及規模，新功能也持續推進，相較之下，LINE已經很少公開用戶數據，新功能也顯得緩慢。