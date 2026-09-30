一名台灣男子今年接手日本岳父岳母經營多年的中型超市，從原本做生意、IT相關工作，突然變成幾乎全天都待在店裡的「兼職老闆」。他近日在Dcard發文分享內幕，直呼「比台灣超商更血汗」，除了收銀、補貨，還得做熟食、處理生食、訂貨及開車配送，且每天還要製作約50份、8種便當，而單日營業額僅約10萬日圓（約新台幣2萬元）。其中最讓網友震驚的是生食警告，原PO連喊3次「少吃」，並稱鰹魚是「寄生蟲霸主」。
岳父母身體不適！台灣男接手日本超市驚揭內幕
原PO在Dcard發文表示，自己原本就在日本做生意，過去也從事IT產業近10年，今年卻突然接到妻子的詢問，原因是岳父岳母身體不適，希望他接手位於愛知縣郊區的老超市。他盤算後認為，比起回台灣接下2800萬元房貸，繼承一間超市似乎沒有那麼糟，因此最後答應妻子接手。
這間超市位在車站附近，走路不到1分鐘，已經經營多年，主要服務小鎮居民、附近工場工人及外籍勞工。原PO認為店家經營多年，不需要大幅翻新，只要維持原本的「老味道」即可，沒想到真正開始工作後，才發現超市內場幾乎什麼都得管，也因此過起幾乎全天待在店裡的生活。
他也整理超市主要工作內容，包括收銀、貨架、配送、生食、熟食及訂貨，並笑稱如果沒有心理準備，最好別輕易嘗試全天制的日本中小型超市工作。
台灣、日本便當誰贏？他答案超直接
原PO透露，自己接手超市後，第一件學的事情並不是補貨或貼標籤，而是製作便當。由於日本超市同時販售生食與熟食，每天早上都得提前準備大量餐點，他所經營的店每天約要製作50份、8種款式的便當，店內全部便當品項更達38款。
那麼台灣、日本哪國便當比較好吃呢？原PO實際比較後，給出的答案相當直接：「台灣便當。」
他解釋，台灣便當與日本便當在製作目的上本來就不同。台灣常見流程是備料、過油、快炒、加入醬料，再炒製後盛出保溫或裝盒；日本便當則偏向先將肉品下鍋，等肉冒油後關火放涼，再拌入醬汁裝盒，且經常搭配大量預製涼菜、醃菜，例如黃瓜、蘿蔔、豆芽菜等。
雖然日本便當中的炸物不少，但原PO認為，單份便當的整體熱量仍低於台灣便當，主要原因在於台灣與中國的中餐料理方式相對用油較多。
同時原PO也大讚日本食品標示制度，認為這是日本超市便當相當明顯的優點。像番茄醬、燒肉醬、甜醋等加工食品，使用在便當裡後，相關內容物及配料也會完整標示在標籤上，消費者能清楚掌握一份便當究竟包含哪些食材與加工品。
連3次警告「少吃」！生食內幕曝光：鰹魚是真正的寄生蟲霸主
談到超市生食區，原PO的態度明顯變得保守，沒有進一步透露實際看到哪些情況，只留下幾句提醒，甚至連續講了3次「少吃」。
原PO直言：「這部分我不方便說太多，只能友情提醒你們幾句...少吃，少吃，少吃，不要把日本想得太無敵...」更特別點名魚類寄生蟲問題，表示：「鮭魚、三文魚已經是魚類中寄生蟲多的魚種了，但鰹魚那才是真正的寄生霸主」。
配送、訂貨全都得管！每日營業額約10萬日圓：超血汗
至於台日職場文化，原PO認為日本廚師在職業素養及工作氛圍方面表現不同，像台灣職場常見催促、急著出餐、敲鍋或責罵助手動作太慢的情況，在日本並不常見。日本職場相當重視溝通氣氛，因此彼此溝通效率高，但遇到複雜問題時，處理速度可能較慢。
原PO舉例，若只是交代工作，日本員工通常很快就能完成；但當遇到「醬油沒了怎麼辦」這類問題時，可能較傾向互相討論「怎麼辦呢」，而不是立刻提出解決方式。他因此認為，台灣人面對問題時往往更快找到方法，而且提出的解方與邏輯也不錯。
除了店內工作，這間超市還負責供應地區內學校、店舖等設施的物資，原PO表示相關訂單占營收一定比例，因此約每兩天就得開小型卡車外出配送。
原PO最後透露， 即使工作量大，但他偷偷看到超市每日營業額大約只有10萬日圓，換算約新台幣2萬多元。
貼文曝光後，不少網友震驚直呼，「去日本玩就好，工作除非本身會特殊技能，不然挺血汗的」、「看到生食那邊的描述有點震驚」、「低卡難得好文，經營超市真的不簡單」、「10萬！！！少到哭欸...」、「要做的事情真多，也太血汗了！」。
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原PO在Dcard發文表示，自己原本就在日本做生意，過去也從事IT產業近10年，今年卻突然接到妻子的詢問，原因是岳父岳母身體不適，希望他接手位於愛知縣郊區的老超市。他盤算後認為，比起回台灣接下2800萬元房貸，繼承一間超市似乎沒有那麼糟，因此最後答應妻子接手。
這間超市位在車站附近，走路不到1分鐘，已經經營多年，主要服務小鎮居民、附近工場工人及外籍勞工。原PO認為店家經營多年，不需要大幅翻新，只要維持原本的「老味道」即可，沒想到真正開始工作後，才發現超市內場幾乎什麼都得管，也因此過起幾乎全天待在店裡的生活。
他也整理超市主要工作內容，包括收銀、貨架、配送、生食、熟食及訂貨，並笑稱如果沒有心理準備，最好別輕易嘗試全天制的日本中小型超市工作。
台灣、日本便當誰贏？他答案超直接
原PO透露，自己接手超市後，第一件學的事情並不是補貨或貼標籤，而是製作便當。由於日本超市同時販售生食與熟食，每天早上都得提前準備大量餐點，他所經營的店每天約要製作50份、8種款式的便當，店內全部便當品項更達38款。
那麼台灣、日本哪國便當比較好吃呢？原PO實際比較後，給出的答案相當直接：「台灣便當。」
雖然日本便當中的炸物不少，但原PO認為，單份便當的整體熱量仍低於台灣便當，主要原因在於台灣與中國的中餐料理方式相對用油較多。
同時原PO也大讚日本食品標示制度，認為這是日本超市便當相當明顯的優點。像番茄醬、燒肉醬、甜醋等加工食品，使用在便當裡後，相關內容物及配料也會完整標示在標籤上，消費者能清楚掌握一份便當究竟包含哪些食材與加工品。
連3次警告「少吃」！生食內幕曝光：鰹魚是真正的寄生蟲霸主
談到超市生食區，原PO的態度明顯變得保守，沒有進一步透露實際看到哪些情況，只留下幾句提醒，甚至連續講了3次「少吃」。
原PO直言：「這部分我不方便說太多，只能友情提醒你們幾句...少吃，少吃，少吃，不要把日本想得太無敵...」更特別點名魚類寄生蟲問題，表示：「鮭魚、三文魚已經是魚類中寄生蟲多的魚種了，但鰹魚那才是真正的寄生霸主」。
至於台日職場文化，原PO認為日本廚師在職業素養及工作氛圍方面表現不同，像台灣職場常見催促、急著出餐、敲鍋或責罵助手動作太慢的情況，在日本並不常見。日本職場相當重視溝通氣氛，因此彼此溝通效率高，但遇到複雜問題時，處理速度可能較慢。
原PO舉例，若只是交代工作，日本員工通常很快就能完成；但當遇到「醬油沒了怎麼辦」這類問題時，可能較傾向互相討論「怎麼辦呢」，而不是立刻提出解決方式。他因此認為，台灣人面對問題時往往更快找到方法，而且提出的解方與邏輯也不錯。
除了店內工作，這間超市還負責供應地區內學校、店舖等設施的物資，原PO表示相關訂單占營收一定比例，因此約每兩天就得開小型卡車外出配送。
原PO最後透露， 即使工作量大，但他偷偷看到超市每日營業額大約只有10萬日圓，換算約新台幣2萬多元。
貼文曝光後，不少網友震驚直呼，「去日本玩就好，工作除非本身會特殊技能，不然挺血汗的」、「看到生食那邊的描述有點震驚」、「低卡難得好文，經營超市真的不簡單」、「10萬！！！少到哭欸...」、「要做的事情真多，也太血汗了！」。