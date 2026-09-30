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TTG AIDC CUBE八大模組

冰水主機櫃 CHILLER CONTAINER 緩沖水槽櫃 BUFFER TANK CONTAINER 智慧監控與備援 MONITORING & REDUNDANCY 發電機櫃 GENERATOR CONTAINER 冷却水塔櫃 COOLING TOWER CONTAINER AI算力與供電 AI COMPUTE & POWER UPS櫃 UPS CONTAINER 電力櫃 POWER CONTAINER

▲大同AI基礎建設解決方案「TTG AIDC CUBE」。（圖／記者李青縈攝）

隨著生成式AI快速發展，全球算力需求急速攀升，也帶動AI資料中心基礎建設進入新一波成長期。大同公司今（30）日舉辦產品發表會，也是三立董事長張榮華接任大同董事長後，首次公開發表會亮相，他表示，透過AI基礎建設解決方案「TTG AIDC CUBE」，大同提出算力180天落地，用模組化方式打造快速彈性部署的方式，讓企業掌握先機。面對高密度運算帶來的供電、散熱、建置速度及能源效率等挑戰，大同今日舉辦「算力無界・大同新未來（Power Ready for AI）」，發表整合電力、冷卻、能源管理、智慧監控及算力系統的「TTG AIDC CUBE」。新產品核心概念是透過CUBE模組化架構，可以像積木一樣擴充，並依不同客戶的場域及算力需求彈性配置，並整合高效供電、冷卻散熱、能源管理、智慧監控及機櫃系統等關鍵功能。相較傳統資料中心從規劃到建置往往2至3年時間，張榮華說，大同不能等，AI的下一場競爭不在晶片效能，而是在算力能否快速落地，電力、冷卻、備援等整體系統整合，是大同核心能力。大同透過模組化建置，要實現「180天算力落地」目標，回到本業並非「回到過去」。對大同來說TTG AIDC CUBE不只是一項新產品，更代表大同轉型的重要一步，把百年實力，轉化為支撐下一世代算力基礎建設的新動能。對於大同的百年變革，張榮華說，「過去大同把電力送到台灣每一個角落。今天大同要更進一步把算力快速送到產業需要的地方」，大同現在要從台灣出發，未來要把這套可以複製擴充、快速部署的AI基礎建設帶向全世界。