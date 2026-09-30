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中國網紅「嘻嘻徐寶」離世，年僅26歲，她的抖音帳號昨日發出訃告，證實她已在28日離開人世，她去年公開自己罹癌消息，透露過去自己長期作息不良，不僅愛熬夜還常吃重口味垃圾食物，讓她相當後悔「健康才是人生最大的財富。」「嘻嘻徐寶」的抖音帳號昨日發布訃告，證實帳號主人28日離開人世，年僅26歲，「嘻嘻的一生自由、熱烈、果敢、善良，感謝一路支持關心的所有人。」消息曝光後震驚粉絲嘻嘻徐寶生前曾拍片聊自己罹癌經歷，透露自己有長期熬夜習慣，通常凌晨12點至2點之間才睡；一天只吃兩餐，而且兩餐之間間隔時間較長；平時也不太喝水，每天大約喝2杯咖啡，每週還會喝3至4次奶茶，飲食方面則常吃外賣或外食，偏好重油、重辣。當時她用自身經歷提醒年輕人注意健康，希望不要等到身體出問題後才開始後悔，直言「健康才是人生最大的財富。」不過並非是作息不良就會罹癌，這跟基因遺傳、環境、感染皆有關係，因此並不能只因為作息就斷定一定是罹癌原因。因此不能單憑她過去公開分享的熬夜、飲食等內容，推論這些因素就是她罹癌或此次離世的直接原因。