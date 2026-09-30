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▲空姐連跪2、3次仍不被原諒！東航乘客遭餐車碰手肘影片登熱搜（圖／截自維基百科）

中國東方航空一班由合肥飛往大連的航班，日前傳出空服員推餐車時不慎碰到乘客，儘管一再道歉，對方仍不肯罷休，空服員被迫多次下跪賠罪。相關影片在網路瘋傳，一度登上大陸社群平台熱搜榜首。據大陸媒體《新黃河》報導，拍攝影片的張先生表示，事發於9月28日晚間9時左右，他搭乘東航合肥飛大連航班，途中空服員推著餐車發送飲品時，不慎碰到一名男乘客的手肘。張先生指出，空服員隨即不斷道歉，並多次雙膝跪地賠罪，「當時空姐跪了兩三次，挺久的，我沒有錄到全程視頻」，但該名男乘客仍不肯善罷甘休。根據張先生觀察，餐車移動速度不快，被碰到的男子並未流血，乘務長也拿來冰袋為他冰敷，研判傷勢應不嚴重。不過，該名男子後來仍要求飛機落地後，帶他前往醫院檢查。媒體發現，張先生不久後便將影片下架，原因是「電話被打爆了」。9月29日下午，《新黃河》記者致電東方航空客服95530查證，但客服人員僅三度提到「高度重視」，對於事發日期及詳細經過卻表示「不是很清楚」，只說相關問題仍在向上反饋中。