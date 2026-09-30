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腦動脈瘤盛行率3% 破裂死亡率達20%

動脈瘤破裂前常無症狀 破裂恐爆4症狀

一名49歲的香港籍史女士平常身體健康，但2年前來台探親的時候，卻突然發生頸部劇痛、頭痛欲裂，甚至不斷冒冷汗，後續更出現全身癱軟、近乎昏厥的狀態；但送至醫院檢查，發現是「腦動脈瘤破裂合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血」，經基隆長庚醫院團隊搶救，治療順利也平安出院。長庚醫院今（30）日舉辦「香港旅客腦動脈瘤破裂 基隆長庚跨團隊搶回一線生機」記者會。個案史女士和醫療團隊出席分享；收治個案的基隆長庚醫院神經外科主任顏君霖指出，個案到醫院時，已經出現明顯意識障礙、昏迷指數降至8，透過腦血管攝影也確認中大腦動脈瘤破裂。史女士也透露，自己血壓有時不太穩定，也想說回香港再治療，當時在台灣時天氣較冷，但突然感覺頸椎疼痛、無法動，更說很冷，原本想說再休息一下，家人則趕緊打電話叫救護車，「等待的每一分鐘都覺得很長。」因為治療首要目標是找出出血原因、預防再次破裂出血。顏君霖指出，團隊在複合式手術室替個案進行微創腦動脈瘤夾閉手術，傷口較傳統開顱手術小，並於顯微鏡下以動脈瘤夾阻斷血流進入瘤體。腦動脈瘤治療主要有「顯微夾閉手術」與「介入栓塞手術」：夾閉手術需開顱，但閉塞效果持久、復發風險極低，適合大型或寬頸動脈瘤；栓塞手術恢復較快，適合瘤頸窄小或位置較深者。醫師會依動脈瘤及病人狀況，選擇最合適的治療方式。顏君霖說，腦動脈瘤的盛行率約3%，每年破裂機率依大小、形狀及位置的不同，風險約0.2%至1.5%。而一旦破裂，死亡率高達15%至20%；研究也顯示，破裂者30天死亡率為13.4%至16%，高於未破裂的1.6%至5.5%。至於什麼樣的動脈瘤容易破裂？顏君霖說明，大小約4mm至7mm、位置在前大腦交通動脈及後循環；還有形狀是否規則、有無變大等，都是影響動脈瘤是否容易破裂的因素。顏君霖表示，多數動脈瘤破裂前沒有症狀，一旦破裂，典型症狀會是突發、前所未有的劇烈疼痛，更常被形容是「一生最痛的頭痛」，可能伴隨噁心嘔吐、頸部僵硬或意識改變，應立即撥打119，切勿服用止痛藥在家觀察。顏君霖提到，因為破裂後還可能出現再出血、腦血管痙攣、腦水腫等併發症；而危險因子包括高血壓、抽菸、過量飲酒及家族病史都是危險因子；還有先天血管結構異常、50至65歲女性、三高控制不佳、作息不正常、住在高緯度地區者和多囊性腎病者，也要留意。若有2位以上一等親罹患腦動脈瘤，可諮詢神經外科評估接受腦血管影像檢查。也因為破裂後大部分預後不會太好，基隆長庚醫院外科部部長陳品元提醒，最好的治療就是「早期發現早期治療」，還沒破裂前就進行治療效果是最好的。