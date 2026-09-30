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2026年MLB季後賽今（30）日點燃戰火，美聯外卡系列賽首戰上演經典基襪大戰，由紐約洋基主場迎戰波士頓紅襪。洋基在隊長賈吉（Aaron Judge）缺陣情況下，萊斯（Ben Rice）扛起打線核心重任，不僅5局下轟出飛行距離444英呎的怪力陽春砲，8局下更轟出滿貫全壘打，完成單場雙響砲、灌進6分打點。幫助洋基以9：0痛宰宿敵紅襪，在3戰2勝制的外卡系列賽率先取得聽牌優勢。洋基此役推出美聯塞揚獎大熱門施利特勒先發，他本季例行賽33場先發繳出14勝6敗、防禦率1.95，並送出239次三振，整季被打擊率僅.185；面對紅襪更是4場先發僅有0.74防禦率，堪稱波士頓打線最大剋星。施利特勒今天延續例行賽宰制力，前7局幾乎沒有給紅襪太多得分機會。此戰施利特勒主投6.1局僅被敲出2支安打，送出10次三振和1次保送，收下季後賽生涯第2場勝投。洋基打線率先在2局下突破紅襪先發托勒（Payton Tolle）。小將隆巴德（George Lombard Jr.）率先跑回本場第一分，捕手威爾斯（Austin Wells）隨後敲出右中外野安打，送回隆巴德，洋基取得1：0領先。托勒本季26場先發繳出9勝6敗、防禦率3.03，148.2局送出171次三振，是紅襪本季最重要的新生代先發之一，此役前段雖然多次化解危機，但洋基仍持續製造安打與壘上壓力。比賽進行至5局下。萊斯逮中托勒投球，一棒轟向中外野深處，這發陽春全壘打飛行距離達到，直接將比分擴大為2：0。在賈吉缺席的情況下，萊斯也扛起洋基中心打線的重要火力。洋基本季全隊例行賽轟出223支全壘打，遠高於紅襪的163轟，長打本就是紐約最主要的進攻武器之一；進入季後賽後，萊斯首戰便用一發超大號全壘打展現威力。洋基本場最大隱憂來自賈吉缺陣。這位球隊隊長因右小腿拉傷沒有進入外卡系列賽26人名單，本季受到肋骨骨折、小腿傷勢影響，只出賽66場，繳出18轟、41分打點。少了最具威脅性的重砲，洋基首戰並未因此熄火。洋基7局下再度擴大領先，瓊斯（Spencer Jones）率先跑回本局第一分，萊斯隨後敲出右中外野安打，送回瓊斯，幫助洋基將比分拉開至3：0。接著賈西亞（Luis García Jr.）擊出內野滾地球形成雙殺，不過威爾斯（Austin Wells）趁機從三壘奔回本壘，洋基再添1分，單局攻下2分，把領先擴大為4：0。8局下洋基先靠著威爾斯的高飛犧牲打送回隆巴德，將比分擴大為5：0，隨後更攻占滿壘，接著萊斯轟出滿貫全壘打，分差拉開至9：0，演出單場雙響砲，一人灌進6分打點，完全扛起賈吉缺陣後的中心打線角色，成為首戰最大英雄；洋基只要再拿1勝，就能挺進美聯分區系列賽。