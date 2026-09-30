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高雄前鎮爆紅碗粿「遭爆衛生堪憂」！廚具卡垢、撈網泛黃

但後續有網紅實地探訪該店，指控店家衛生環境堪憂，不只備料區全是羹湯潑灑出來後乾掉的痕跡，煮麵撈網也出現泛黃。

▲高雄一家賣碗粿、羹湯的小吃店經營60年，但近日卻出現被踢爆衛生堪憂。（圖／翻攝Google地圖）

衛生局出手稽查！老夫婦做60年心寒：不賣了

高雄前鎮一間經營約60年的小吃攤，過去因一碗碗粿只要15元爆紅，甚至引來美食部落客推薦。但，據家屬表示，長輩年紀大了，已計畫溝通停業。高雄前鎮爆紅碗粿關店起因，起初源自於一名美食部落客，透過短片推薦該店，更讚美「裡頭肉塊很實在，阿嬤每天備料」、「她說自己也會吃，食材絕對新鮮」，強調食材十分天然。不只如此，該名網紅還點名，店面販售的羹湯有明顯燒焦、發酸味道，碗粿吃起來也太粉，讓他只吃一口就想要離開，還提到「用餐時間現場根本沒人，只有我一個」，勸戒外界別踩雷表示「衛生環境堪憂」。隨著衛生爭議不斷延燒，高雄市衛生局27日也前往現場稽查，指出店家冰箱積汙垢、食材未覆蓋、食材未離地等缺失，更發現店家並未投保產品責任險，亦無委託專門業者進行環境清消，已要求業者限期改善，否則將依《食品安全衛生管理法》第8條暨第44條，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。不過根據《TVBS》報導，小吃店老闆家屬出面回應，坦言父親其實早已覺得累了，曾多次提到不想再做，但母親認為兩人退休後沒有工作，生活可能失去重心，因此仍希望繼續經營。不過經過這次事件後，家屬坦言，長輩年事已高，已計畫溝通退休永久停業，代表60年老店將正式畫下句點。