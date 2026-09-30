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「台北的客廳」下週開張 五大區塊陸續曝光

「市長，你給我聽好了」直接搬進競總

還缺巨大「初音未來」 沈伯洋已指定擺放位置

希望不同立場的人也願意走進來

10月4日成立大會 今先開「洋流號」記者會

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部設在北平東路，將於10月4日下午2時舉行成立大會，內部空間也陸續曝光。概念上以「台北的客廳」打造，不只有迎賓區、市政政策牆、親子互動區及「市長，你給我聽好了」大型螢幕，還擺進沈伯洋收藏的戰鬥陀螺等「宅男玩具」，連日前中庄仔福德宮致贈的甘蔗也被妥善擺在現場。沈伯洋更透露，他還指定要放進一尊幾乎與他等高的「初音未來」，笑稱就等它進駐，整個競總才算大功告成。沈伯洋競總整體空間採取開放設計，從迎賓櫃檯、座椅、政策展示區，到大型舞台與螢幕，中間盡量減少阻隔；牆面則擺放競選小物、影片及「HEART」政策內容，主視覺走明亮路線。其中也罕見規劃一塊親子互動空間，設置矮櫃、人工草皮，需要脫鞋進入，希望營造像家中客廳一樣能自在活動的感覺。根據《三立新聞網》報導，親子區設有感應式互動裝置，只要站上草皮，沈伯洋競選吉祥物「奔奔」、「抱抱」就會隨機出現在螢幕畫面中，民眾做動作時，角色也會跟著移動。沈伯洋競總發言人蔡一愷說，螢幕上的動畫背景延續「市長，你給我聽好了」的設計，會依台北不同行政區出現不同景物，例如文山區有遊覽車、信義區則可看到台北101。對這塊空間，沈伯洋則笑說，女兒「小麻糬」還沒來過，但他認為她一定會很喜歡，他也希望大家進到這裡後，可以想像「原來未來政府竟然可以走到這樣的程度」。而競總另一個核心設計，就是把「市長，你給我聽好了」市民心聲平台直接搬進實體空間。原本平台設計成市民「排隊」發言，希望傳達每個人都有問題、都有被聽見的機會，「先來後到，不是大聲就可以排比較前面」。因此競總入口既有橫樑上，直接裝設大型橫式LED螢幕，讓平台上的虛擬隊列持續出現在現場。《三立新聞網》報導指出，這面長型螢幕會即時播放市民留言，後方還能看到各行政區意見及相關數據統計；現場也準備平板，讓沒有LINE帳號，或不熟悉操作LINE的民眾，可以直接書寫意見，再進入虛擬隊列。另外，競總牆上也可以看到「洋流」相關競選物品，而日前中庄仔福德宮致贈的甘蔗，在蔣萬安一方爆出遺留風波後受到關注，如今沈伯洋的甘蔗也被帶進競總妥善保存。根據《三立新聞網》報導，沈伯洋透露，自己最期待的收藏其實還沒進場。他提到，近期有初音未來相關設計展，其中一尊大型初音未來「比我稍微矮一點」，自己一直沒有機會去看，因此已經指定好競總內要擺放的位置，「請大家拭目以待」。沈伯洋競總空間由「同心圓設計」負責整體設計，體驗及互動設計則交由碳矽互動設計操刀。碳矽互動設計表示，團隊3年前曾與同心圓設計合作打造總統大選競選總部，今年再度合作，希望把沈伯洋競總做成一個「台北的客廳」，讓不同立場、甚至原本不熟悉沈伯洋的人，都可以比較自在地踏進來。整體設計核心並不是要營造傳統選舉場合的「肅殺感」，反而希望有更多對話。團隊則認為，「市長，你給我聽好了」的目的，就是讓市民重新思考，除了造勢、喊口號之外，是否還有別的參與選舉、市政治理的方法。即使不是沈伯洋原本的支持者，只要願意走進競總，都是台北市民，也可以把這裡想像成一個舒服的客廳，「面試未來的市長」。沈伯洋競選總部預計10月4日下午2時舉行成立大會，總統、副總統、行政院長等人都將出席；在成立大會前，競總也將先召開「洋流號」記者會，替後續選戰暖身。